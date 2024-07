Ad agosto torna Malpighi Festival

Arezzo, 23 luglio 2024 – Malpighi Festival si conferma, per il quarto anno consecutivo, un appuntamento imperdibile dell’estate aretina: tre giorni di musica, teatro, mostre e altre performance artistiche coinvolgeranno le famiglie e i ragazzi di tutta la città, a partire ovviamente dai residenti del complesso popolare che circonda la location del festival, il parco di via Malpighi.

Quest’anno non mancheranno le novità, tra le quali il mercatino delle pulci e un pomeriggio di live painting. Ma il fiore all’occhiello di Malpighi Festival e in generale di tutte le attività di Arezzo che Spacca rimane a tutti gli effetti la musica e la produzione degli show che si alterneranno sul palco.

Una costante ricerca da parte della direzione artistica ha permesso anche quest’anno di mettere insieme una line-up varia e di qualità, che potesse vedere insieme sul palco astri nascenti della musica underground e mostri sacri dell’indie rock; questa cifra è ben evidente sulla scelta dei due head liner, ovvero i Colla Zio, collettivo di giovani milanesi distintosi nella 73a edizione del Festival di Sanremo con il brano Non mi va, che si esibiranno venerdì 2 agosto, e i Tre Allegri Ragazzi Morti, storica band del panorama nazionale che ha festeggiato da poco trent’anni di attività, durante i quali ci hanno regalato brani indimenticabili come Il mondo prima e La mia vita senza te, che chiuderanno la rassegna sabato 3.

Accanto a loro un ventaglio di artisti che animerà l’area festival a partire dalle 19:00: da una parte local emergenti come Matteo Croce e Ducho & Magno MC, dall’altra progetti affermati del panorama indipendente come i Kutso, Subuteo e Viola Violi. Da menzionare, per momenti più rilassanti e divertenti, i dj set di Mondo Rondo.

A proposito di console, per il pubblico più appassionato del genere sarà interessante il primo giorno, che vedrà esibirsi gli allievi del laboratorio di dj tenuto da Franky Marsili nei locali di Malpighi Hub durante la stagione invernale. Arezzo che Spacca non vede l’ora di condividere con il pubblico le proprie emozioni attraverso le note che usciranno dal palco di Malpighi Festival, 1-2-3 agosto, parco di via Malpighi.

Tutto lo staff del Malpighi Hub invita i giovani di Arezzo e la cittadinanza tutta a prendere parte attiva a questa manifestazione che, all’insegna della socialità e della cultura, mira a far brillare di luce propria ogni angolo nascosto della nostra bella città.