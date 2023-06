A San Giovanni “Modella per una notte… donna per sempre”

Arezzo, 13 giugno 2023 – “Modella per una notte… donna per sempre”. Fa tappa a San Giovanni la decima edizione della serata di solidarietà e sensibilizzazione organizzata da Andos, associazione nazionale donne operate al seno comitato Valdarno aretino insieme al comune di San Giovanni Valdarno e in collaborazione con la Pro Loco, Talent academy e Unicoop Firenze sezione soci di San Giovanni Valdarno.

Venerdì 16 giugno appuntamento dalle ore 20 in piazza Masaccio per stare insieme a tavola, godersi un’emozionante sfilata e contribuire ad una nobile causa: il ricavato dell’iniziativa servirà infatti a finanziare progetti di sostegno ai malati oncologici come agopunture, fisioterapia, scuola di alimentazione per una nutrizione adatta alle cure e musicoterapia.

Il programma è stato presentato questa mattina dal sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, dalla presidente di Andos Valdarno Sabrina Cellai, dalla vice presidente Elisa Bellacci e dal consigliere Giuliana Pasquini. Dopo la cena davanti alla basilica, Mirko Bonatti, che presenterà la serata, farà salire in passerella delle particolari modelle: gli abiti da sera e da sposa saranno indossati dalle pazienti oncologiche operate al seno.

“Siamo lieti di ospitare finalmente a San Giovanni Valdarno la sfilata organizzata dalla associazione Andos Valdarno, ‘Modella per una notte…donna per sempre’, che da tempo fa tappa nei Comuni del Valdarno e della provincia di Arezzo”, ha dichiarato il sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi. “Sarà una serata all’insegna della solidarietà, della bellezza e della speranza nella atmosfera magica di piazza Masaccio.

Ringrazio Andos Valdarno, la Pro Loco e la sezione Soci Coop di San Giovanni Valdarno, la Talent Academy per aver organizzato la cena e la sfilata ed invito tutti i sangiovannesi, ma non solo, a partecipare. L’incasso della serata sarà utilizzato per realizzare un progetto di sostegno alle donne operate al seno”, ha concluso il Sindaco.

“Andos – ha commentato la presidente di Andos Valdarno Sabrina Cellai – è felice di organizzare a San Giovanni Valdarno la decima edizione di ‘Modella per una notte... donna per sempre’. Ancora una volta vorremmo trasmettere un messaggio di solidarietà e speranza a coloro che stanno vivendo un momento difficile, come l'esperienza del tumore al seno e non solo. Un momento in cui il messaggio fondamentale è la voglia di vivere e la speranza sempre e comunque nonostante tutto”.

“Non possiamo che essere riconoscenti – ha concluso la presidente Unicoop Firenze, sezione di San Giovanni Valdarno Carla Bernacchioni – nei confronti di un’associazione che da tempo è attiva nell'aiuto delle donne colpite dal tumore al seno”. Per informazioni e prenotazioni alla cena è possibile chiamare il numero 3288130685.