A Camucia al via Teatr'arte, un programma di eventi tra pittura e arte performativa

Arezzo, 24 settembre 2025 – TEATR’ARTE dal 4 al 12 ottobre un programma di eventi tra pittura e arte performativa realizzato da Associazione Culturale Francesco Sandrelli con il patrocinio del Comune di Cortona Sabato 4 ottobre prende l’avvio TEATR’ARTE un cartello di eventi che intende valorizzare il territorio e coinvolgere la cittadinanza attraverso la realizzazione di una mostra, un workshop di pittura, un workshop di teatro e una performance di teatrodanza.

Dal 4 al 12 ottobre nello spazio galleria dell’Associazione Francesco Sandrelli in via della Repubblica 5 a Camucia, sarà visitabile la mostra di pittura “OLTRE IL VISIBILE” dell’artista lituana residente a Cortona, Gryte Pintukaite, pittrice e cantante, le cui opere sono state esposte in mostre internazionali tra le quali la Biennale di Venezia, the Silk Road International Festival in Cina e the Art Fair di Barcellona.

La mostra libera e gratuita si inaugura sabato 4 ottobre alle 17.00 con la presentazione del curatore Marco Botti e una performance canora della pittrice. L’esposizione di Gryte Pintukaite è accompagnata nei giorni 6/7/8 ottobre da un workshop di pittura tenuto dall’artista stessa, gratuito e aperto a tutti, in cui i partecipanti saranno guidati alla visione e alla scoperta della propria espressività.

Dal 9 al 10 ottobre è la volta del workshop teatrale, ispirato al teatrodanza e al teatro performativo a cura di Maria Sandrelli e e King Kong Teatro, sempre gratuito e accessibile a tutti, che sarà anche una sorta di avvicinamento alla performance “Visioni” appositamente realizzata dalla compagnia Artestudio di Roma e ispirata allo spazio espositivo e all’opera poetica “La Casa nella foresta” di Francesco Sandrelli (ediz. Dantebus).

I partecipanti al workshop teatrale avranno la possibilità di unirsi agli attori professionisti di Artestudio nella presentazione della performance in programma l’11 ottobre alle ore 18.00. TEATR’ARTE è un programma che si articola per innescare un circolo virtuoso tra linguaggi artistici diversi e aggiornati sulle linee dell’arte contemporanea; la pittura e il teatro in dialogo fra loro, coinvolgono lo spettatore in una visione attiva, così come i workshops portano i partecipanti a intessere un legame personale con le opere e lo spazio espositivo, diventando parte dello sviluppo artistico del progetto.

TEATR’ARTE dal 4 al 12 ottobre 2025 Spazio Associazione Francesco Sandrelli Via della Repubblica, 5 Camucia (Ar) PROGRAMMA sabato 4 ore 17.00

OLTRE IL VISIBILE Vernissage mostra di pittura di Gryte Pintukaite dal 5 al 12 ottobre la mostra prosegue con i seguenti orari: 11.00 – 18.00 domenica 12 ottobre 10.00-16.00 dal 6 all’8 ottobre

WORKSHOP di PITTURA orario 18.00-20.00 dal 9 al 10 ottobre

WORKSHOP di TEATRO orario 18.00-20.00 Sabato 11 ottobre performance di teatrodanza VISIONI orario 18.00

INGRESSO GRATUITO A TUTTE LE ATTIVITA’

Per i Workshops di pittura e teatro è vivamente consigliata la prenotazione INFO e prenotazioni 347 1662081 [email protected] FB @associazionefrancescosandrelli IG @assoc.francescosandrelli