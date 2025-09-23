Arezzo, 23 settembre 2025 – L’Amministrazione Comunale di Monte San Savino è lieta di invitare la cittadinanza e il pubblico degli appassionati d’arte e letteratura al Finissage della mostra dedicata a Salvatore Fiume, che si terrà domenica 28 settembre alle 17 all’Auditorium di Palazzo Galletti.

L’iniziativa, dal titolo “Salvatore Fiume e Salvatore Quasimodo, dalla Sicilia alla conquista del mondo”, propone una riflessione sul dialogo ideale tra due protagonisti del Novecento italiano: il pittore Salvatore Fiume e il poeta Salvatore Quasimodo.

Pur con linguaggi differenti, entrambi hanno incarnato la tensione verso una modernità capace di coniugare radici mediterranee e apertura internazionale, trasformando la Sicilia da luogo d’origine a orizzonte universale.

Il loro percorso artistico e poetico, alimentato dalla tradizione classica e dal respiro del mare, assume oggi una nuova attualità: in un tempo segnato da conflitti e tensioni, le loro opere riaffermano valori fondanti della cultura europea quali pace, bellezza, cultura e rispetto tra i popoli.

All’incontro interverranno:  Prof.ssa Helena Cantone, autrice del volume Nella Valle di Babile dedicato alla pittura di Fiume  Prof.ssa Antonella De Blasio, docente di critica letteraria e letterature comparate  Prof. Pasquale Giuseppe Macrì, docente di estetica A moderare i lavori sarà Giuseppe Simone Modeo, direttore della Galleria Andrea Sansovino (GAS).

Il Finissage rappresenta il momento conclusivo di una mostra che ha riscosso grande partecipazione e apprezzamento, offrendo al pubblico l’occasione di riscoprire un dialogo tra arti visive e poesia che arricchisce il senso stesso dell’identità europea. Ingresso libero fino a esaurimento posti.