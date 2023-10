Week end di eventi a Montevarchi

Arezzo, 20 ottobre 2023 – Sarà una bella settimana ricca di eventi a Montevarchi , con numerosi appuntamenti per vivere la città e il centro storico. Si parte domani alle ore 17.00 al museo Il Cassero per la Scultura, dove si terrà la presentazione del libro di Mario Ristori “C'era una volta Firenze”. Racconta dello spostamento della capitale d'Italia da Torino a Firenze, che determinò nella città toscana una serie di trasformazioni urbanistiche, che decretarono la distruzione del nucleo medievale della città e della cinta muraria alla destra dell'Arno. Il volume di Ristori, edito da Sarnus-Pagliai, mette a confronto ciò che era con ciò che è adesso, grazie a una narrazione coinvolgente e un repertorio di immagini d'epoca e di scatti realizzati dallo stesso autore.

Domenica 22 ottobre dalle ore 9 alle ore 19 si svolgerà invece il “ Mercato di via dei Musei ” lungo via Isidoro del Lungo e via Poggio Bracciolini, dove gli appassionati del settore (e non solo) potranno trovare numerosi oggetti di antiquariato, modernariato e collezionismo . Anche in questo mese il mercato si unisce alle aperture sia al mattino che al pomeriggio dei tre musei cittadini: Il Cassero per la Scultura, il museo Paleontologico e il museo di Arte sacra.

Sempre domenica 22 ottobre, in Palazzo del Podestà alle ore 17.00 si terrà la presentazione del libro “Le mie guerriere. Quel bastardo di tumore al seno” di Marina Martinelli. Una raccolta toccante di testimonianze che mostrano come si affronta una sfida così importante. E oltre alla determinazione delle “guerriere” nella lotta contro l’intruso, si ribadisce l’importanza di persone che le sono state vicine e che hanno condiviso e provato ad alleggerire i duri percorsi di questa guerra, siano essi personale medico, familiari o amici. Al Museo Paleontologico, invece, domenica prossima, primo appuntamento con “𝗠.𝗜.𝗥.𝗔. 𝗠𝘂𝘀𝗲𝗶 𝗶𝗻 𝗥𝗲𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹'𝗔𝘂𝘁𝗶𝘀𝗺𝗼” . Al via, con nuove date e attività, il progetto di 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗺𝘂𝘀𝗲𝗮𝗹𝗲 dedicato a bambini e ragazzi nello spettro autistico, ai loro amici e alle loro famiglie, realizzato in collaborazione con il 𝗖𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗦𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗢𝘁𝘁𝗼𝗰𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁𝗼 di Montevarchi. Il programma, che si svolgerà 𝗱𝗮 𝗢𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗮𝗱 𝗔𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰. Prevede due tipi di percorsi e un’esperienza formativa davvero molto importante.