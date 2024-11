"Voglio la luna" con la Nata. Teatro ragazzi in scena

"Il Teatro dei Ragazzi ritorna nel territorio di Subbiano e Capolona con Voglio la Luna in una programmazione di Nata Teatro sostenuta dall’Amministrazione Comunale di Subbiano e di Capolona" annuncia Cinzia Corazzesi consigliere di Nata Teatro. "La rassegna di teatro per famiglie e bambine si alternerà tra il Cinema Nuovo di Capolona, che ha ospitato la prima rappresentazione, e il Centro Eventi e Convegni della ProLoco di Subbiano. " Dopo il successo di Biancaneve di Tieffeu di domenica scorsa, la rassegna si sposta per due domeniche a Subbiano come ci racconta Cinzia Corazzesi " Domani 10 di novembre al Centro Eventi di Subbiano avremo "Il mostro della spazzatura" della Compagnia guatemalteco-italiana Chumbala Cachumbala, ospitiamo infatti una compagnia internazionale che nasce in Guatemala, lavora in Guatemala, ma grazie alla presenza di un attore italiano che ne fa parte, oggi esportano i loro spettacoli e le loro produzioni anche in Italia" Cinzia Corazzesi, autrice, regista e attrice di Nata che da anni porta avanti progetti e laboratori per ragazzi presenta anche lo spettacolo di Domenica 24 novembre sempre a Subbiano "Arriva nella nostra rassegna un grande burattinaio toscano , Italo Pecoretti , un grande maestro, una grande figura del teatro di figura contemporaneo italiano, che con la Compagnia le Dodici Lune presenterà lo spettacolo "Le Penne dell’Orco". Domenica 1 dicembre alleriva Il Grinch. La rassegna, che lo scorso anno ha avuto tanto successo di pubblico, aprirà il sipario alle 17,30 "Crediamo che avvicinare i bambini al teatro sia un modo per arricchire il loro bagaglio personale " afferma Ilaria Mattesini Sindaco di Subbiano" Il teatro vissuto da spettatori, può poi portare i bambini alla recitazione che , in modo divertente, può aiutare a sviluppare la creatività, la concentrazione,a riconoscere e controllare le proprie emozioni, a sviluppare l’autostima, quanto mai necessaria nella fase adolescenziale "L’Assessore alla cultura Paolo Domini, oltre a ricordare come questa collaborazione con il Teatro dei bambini ha visto la partecipazione di tantissimo pubblico durante EstateInsieme, ribadisce "Siamo certi della qualità dei progetti artistici proposti e crediamo fermamente che l’esperienza consolidata di Nata Teatro nelle rappresentazioni specificatamente rivolte ai bambini e alle loro famiglie sarà accolta come sempre da un pubblico numeroso e molto coinvolto. Cogliamo l’occasione per ringraziare la Pro Loco di Subbiano per ospitare anche quest’anno due appuntamenti molto importanti".