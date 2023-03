“Viva il museo”, in pieno svolgimento il progetto

Il progetto Viva museo, per formare i ragazzi come guide turistiche

Arezzo, 29 marzo 2023 – In pieno svolgimento le attività del progetto “V.I.V.A. il Museo” finalizzato a formare i ragazzi come guide turistiche del Sistema Museale Castiglionese per iniziative legate alla scuola o agli eventi promossi dall'Assessorato alla Cultura e Politiche Sociali.

La collaborazione tra la Cooperativa Sociale Koinè e il comune di Castiglion Fiorentino con il suo Museo nasce nel 2018 e da allora ogni anno, a parte lo stop dovuto all’emergenza sanitaria, si sono tenute le lezioni di formazione teorica dei contenuti del percorso museale e una parte pratica di esposizione e interazione col pubblico.

Ben 7 i ragazzi che quest’anno partecipano al progetto che vede il suo clou il prossimo mese di maggio. Due le date, dove metteranno a frutto l’insegnamento acquisito per la loro formazione da guide museali: il 12 alla presenza di familiari e amministratori e il 19 dalle ore 19 alle 23, per la "Notte al Museo" in collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore "G. da Castiglione".

“Questo è uno dei tanti progetti dell’amministrazione comunale teso all’inclusione e alla partecipazione attiva nella nostra società di tutti i soggetti anche dei più fragili. Negli anni, grazie al progetto ‘V.I.V.A. il Museo’, infatti, è stata data l’opportunità di approfondire l’esperienza acquisita durante il percorso formativo attraverso una collaborazione con il nostro Sistema Museale”.