Vita da mamma: sei figli, il lavoro e la casa Anna: "La sveglia all’alba, i pasti a scaglioni"

di Lucia Bigozzi La sveglia suona alle 6 e tutto comincia dentro uno schema collaudatissimo, fatto di orari che scandiscono impegni. Quelli di Anna e Franco e dei sei figli, tra 6 e 23 anni, una casa e radici a Foiano. Nessun cambio neppure nel giorno dedicato alle donne perchè l’organizzazione è la regola delle regole per gestire tempi e cose da fare, moltiplicate per sei. "La donna non ha bisogno di essere celebrata con la festa di un giorno, siamo donne tutto l’anno e per me è una giornata come tante". Che in casa di Anna Fiorillo si traduce così: sveglia alle 6, lei prepara il pranzo per Franco che lavora in un’azienda a Camucia ed esce di casa alle 7. "E’ l’unico momento tutto per noi: facciamo colazione assieme ed è bello cominciare la giornata così". Alle 7,20 suona la sveglia per tutti, tranne Giuseppe, quasi 6 anni, che resta sotto le coperte ancora un po’. Alle 8 tutti in macchina, comincia il giro a scuola: "Accompagno Dario, 16 anni e Federico di 12, poi passo a prendere Nadia, 23 anni che va al lavoro con mio padre. Matteo, 21 anni è autonomo e a mezzogiorno torna a casa dal...