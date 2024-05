Visite guidate ricamo e ingresso libero. Weekend a Casa Bruschi

Alla Casa Museo Ivan Bruschi il programma dell’ultimo fine settimana del mese parte oggi venerdì 24 maggio alle 17 con ingresso gratuito alla conferenza che vedrà come relatore Marco Bazzini, curatore della mostra "La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo", a colloquio con Bruno Corà, Presidente della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri e Ivan Novelli dell’Archivio Gastone Novelli. Un incontro di approfondimento sulla mostra "La libera maniera" che andrà a illustrare opere e curiosità sugli artisti esposti come Lucio Fontana, Alberto Burri, Gillo Dorfles, Bruno Munari, Carla Accardi, Achille Perilli e Antonio Sanfilippo. Domani sabato 25 maggio alle 15 bambini e ragazzi potranno svolgere per la prima volta alla Casa Museo il laboratorio didattico "Tracce di fili al museo", un originale e innovativo approccio al ricamo creativo a cura di Ilaria Margutti, artista e fondatrice di CasermArcheologica. L’iniziativa avrà una durata di circa 2 ore al costo di 12 euro a partecipante. Domenica 26 maggio ingresso gratuito, grazie alla rinnovata collaborazione fra l’Associazione Nazionale Case della Memoria e l’Associazione Dimore Storiche Italiane.