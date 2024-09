Visite guidate e concerti per le Giornate Europee del Patrimonio

Tornano sabato 28 e domenica 29 settembre le Giornate Europee del Patrimonio. L’appuntamento per tutto il fine settimana sarà con aperture straordinarie dei luoghi della Cultura organizzate dalla Soprintendenza di Siena Grosseto e Arezzo. L’iniziativa annuale del Ministero della Cultura, attraverso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, propone a Siena e ad Arezzo l’apertura straordinaria gratuita, di piccoli e grandi scrigni d’arte e di storia. Il "Piano di valorizzazione 2024" propone inoltre, fino a novembre l’ingresso gratuito a dieci luoghi nella provincia di Siena e di Arezzo grazie alla collaborazione con diversi enti pubblici e privati, offrendo ai visitatori esperienze che li avvicinino al patrimonio culturale del territorio e al tempo stesso l’opportunità di visitare luoghi solitamente chiusi e non accessibili. Il programma delle aperture può essere consultato e scaricato dal sito della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena Grosseto e Arezzo www.sabapsiena.beniculturali.it e dal sito del Ministero della Cultura. Ad Arezzo saranno aperti: il Palazzo delle Statue in via Ricasoli il 5 ottobre (ore 9-13, 15-19, 20-23), il 6 ottobre (ore 9-13, 15-19), il 2 novembre (ore 9-13, 15- 19), il 3 novembre (ore 9-13); l’Area Archeologica del Sottosagrato di San Francesco il 5 e 6 ottobre, il 2 e 3 novembre, il 30 novembre e 1° dicembre, l’8 dicembre dalle ore 14 alle 18. Sabato 28 e domenica 29 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, alla Casa museo Ivan Bruschi saranno organizzate visite guidate alle 11 e alle 16 alla collezione permanente, oltre che sempre alla mostra Tornei di Toscana. In aggiunta proprio domenica 29 settembre alle ore 11 sarà anche offerto al pubblico un intervento musicale, organizzato in collaborazione con l’Associazione Orchestra Giovanile di Arezzo, della violinista Viola Pasquini che si esibirà con musiche di Sebastian Bach.