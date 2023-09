Vinokilo, lo shopping vintage che si paga a peso alla Casa dell’Energia

Fine settimana con lo shopping che si paga a peso. Oggi e domani alla Casa dell’Energia di Arezzo torna la vendita di vestiti Vinokilo. Si tratta di una vendita vintage al chilo. Appuntamento con una full immersion negli acquisti fashion d’annata dove il prezzo è stabilito solo dalla bilancia. Un evento che si svolgerà per due giorni consecutivi alla Casa dell’Energia di via Leone Leoni ad Arezzo. Oggi e domani dalle 10 alle 20 con orario continuato, si potrà andare a caccia di capi vintage e accessori unici tra gli stand. Potrete portare insomma a casa un look pazzesco con 1 chilo di abiti. Gli amanti del vintage sono avvertiti. Torna infatti da oggi ad Arezzo uno degli eventi più attesi dai vintage lovers di tutta Europa. Par partecipare e trascorrere una giornata interamente dedicata a Vinokilo, che prevede anche tante promozioni e una grandissima vendita di abiti e calzature, basterà armarsi di un sacco da riempire di tutti gli abiti scelti, rigorosamente vintage.

Cosa si può trovare tra gli stand? Abbigliamento datato e di qualità dei migliori brand venduto al chilo appunto. Cosa si intende per vintage? Oggetti vecchi almeno di 20 anni e diventati nel tempo di culto perché prodotti con materiali di alta qualità o perché hanno segnato a tal punto il costume e la cultura da essere ancora considerati, dopo decenni, preziosi e inimitabili. Vestiti da acquistare al peso che vengono dai migliori periodi fashion della storia.

Cosa si può portare a casa? Abiti e accessori dei migliori brand venduti al peso appunto. Vestiti da acquistare al chilo che vengono dai migliori periodi della moda. Oltre a grandi abiti e buon vino, gli eventi di kilo sale ospitano collaborazioni con creatori, venditori e narratori locali in ogni città in cui fanno tappa. Partecipando si potrà scoprire bancarelle di piccole imprese, prelibatezze locali, mostre d’arte e molto altro ancora.

E a Vinokilo si possono anche portare i propri abiti vecchi, con 1 kg di donazioni riceverete un buono da 6 euro.