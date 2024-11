Vince Tempera. Lezione concerto al Mecenate

Lezione concerto col maestro Vince Tempera stamani alle 11, al teatro Mecenate di Arezzo. L’evento nell’ambito della settima edizione del Festival internazionale per ragazzi "Bulli ed Eroi" al quale gli studenti della secondaria "F. Severi" partecipano come giuria. Ideato e diretto da Paola Dei che da 50 anni lavora con bambini e ragazzi, il Concorso/Festival si caratterizza per l’intento di sensibilizzare a comportamenti inclusivi e contrastare quelli di prepotenza e sopraffazione. Paola Dei è associata Cna Arezzo e attiva nel raggruppamento Cna Cinema. Quest’anno il festival si svolge dal 6 al 10 novembre e vanta la collaborazione della Fondazione Collodi: ecco perché avrà al centro l’intramontabile storia di Pinocchio e tutti i suoi elementi. Dal rapporto con i genitori alla voce della coscienza, dall’amicizia all’avventura, dalla disobbedienza alla perdita: tutti i temi, i simboli e le metafore della storia convergono nel percorso di crescita e riguardano ogni bambino e ragazzo e continuano a incantare, emozionare e divertire intere generazioni. Vince Tempera ha segnato un’epoca generando le atmosfere e le emozioni più intense del cinema internazionale: direttore d’orchestra, tastierista, arrangiatore e compositore, è conosciuto in particolare per essere autore o co-autore di diverse sigle di amatissimi cartoni animati degli anni Settanta, da Ufo-Robot a Goldrake, da Daitan III a Capitan Futuro, da Anna dai capelli rossi all’Ape Maia. L’idea alla base del festival/concorso è quella di stimolare i più giovani a far proprio il linguaggio cinematografico specifico e a sviluppare capacità critica. Per acquisire gli strumenti necessari ad adempiere al loro prestigioso ruolo, venerdì 31 ottobre i ragazzi della Severi hanno già incontrato in un seminario Paola Dei, che oltre ad essere la direttrice del festival è critica cinematografica, psicopedagogista e psicoterapeuta, scrittrice e insegna Psicologia dell’Arte e Arteterapia. Cinebox: media, sogni e dintorni proseguirà nei prossimi mesi e sarà un’officina creativa che coinvolgerà 820 studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado in esperienze di qualità: un percorso di Alfabetizzazione e Educazione all’Immagine, la visione di film in sala.