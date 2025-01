Vigili: la ’carezza’ delle multe. A picco le sanzioni sulla velocità. Stangata solo agli accessi Ztl

di Matteo MarzottiAREZZONon solo multe. È il primo pensiero che viene in mente scorrendo i numeri di un intero anno di attività della polizia municipale di Arezzo. Un bilancio che arriva nel giorno in cui si celebra il patrono dei vigili, San Sebastiano, e che dopo la messa in Pieve officiata da don Alvaro Bardelli, ha permesso al sindaco Ghinelli e al comandante Poponcini di fissare anche gli obiettivi per il 2025. E proprio il primo cittadino insieme al comandante ha voluto concludere le celebrazioni con uno scatto insieme ai nuovi dieci agenti che presto entreranno in servizio. "Abbiamo investito molte risorse sulla polizia municipale - ha spiegato il sindaco Ghinelli - sia in termini di attrezzature che di uomini, avendo ben chiaro come obiettivo quello di dare una risposta precisa e puntuale sul territorio. In questi termini si inserisce l’obiettivo del quarto turno da attivare dall’una di notte alle sette del mattino, partendo in estate nel fine settimana". Il sindaco ha sottolineato nel suo intervento il legame della polizia municipale con gli aretini "un riferimento essenziale" in grado di garantire "sempre maggiore presenza e risposte alle esigenze del territorio".

Un servizio non solo sanzionatorio ma di prevenzione, come ha fatto notare il comandante Poponcini. "Con dieci nuovi agenti abbiamo potenziato la nostra presenza sul territorio, adattandoci alle nuove sfide e alle richieste della comunità - aggiunge Poponcini - Siamo consapevoli dell’importanza del nostro ruolo e lavoriamo costantemente per migliorare i nostri servizi, garantendo un pronto intervento e una risposta efficace alle esigenze dei cittadini".

Ma come è stato il 2024 della municipale? Scorrendo i numero ecco che le violazioni del codice della strada accertate sono state quasi 69mila contro i quasi 75mila casi registrati un anno fa. Se nel 2023 erano state 20mila le sanzioni legate ad autovelox e telelaser gli ultimi 12 mesi hanno visto un crollo con 11.217 sanzioni in tal senso. Restano invariate le infrazioni legate a soste irregolari (26mila) mentre la circolazione nella Ztl sale da 21mila casi a 23.692. In calo il numero di punti decurtati dalle patenti che scende da 24.291 a 18.146. In diminuzione gli automobilisti sorpresi con il telefonino al volante che da 330 scendono a 115, così come il mancato uso delle cinture di sicurezza che nel 2024 ha toccato quota 179 contro le 377 dello stesso periodo nell’anno precedente. Tutto bene quindi? Non proprio.

Già perchè la velocità resta comunque un vizio degli aretini o almeno di chi circola sulle strade dove gli agenti della municipale effettuano controlli. Basti pensare che se nel 2023 erano stati 232 i casi di automobilisti sanzionati per non aver rispettato i limiti, nel 2024 si è saliti a 259 casi. E sempre in tema di numeri in crescita ecco quello degli incidenti. Nell’ultimo anno la municipale si è occupata di 721 sinistri (651 nel 2023). Di questi 317 hanno visto la presenza di feriti (289 nell’anno precedente). Ben 11 gli incidente con pazienti in prognosi riservata mentre scendono i mortali (uno nel 2024, 7 nel 2023).

Sempre però in tema di numeri ecco quelli che evidenziano le parole di sindaco e comandante quando parlano di una polizia municipale come punto di riferimento degli aretini. In dodici mesi sono stati controllati sul territorio 29.775 veicoli, ben 63.105 con Targa System, il sistema di videosorveglianza al centro di un importante intervento di rinnovamento in città. Ben 46.625 le telefonate ricevute presso il centralino del comando con ben 16.269 richieste di intervento prese in carico. Numeri anche in questo in crescita così come quello complessivo del corpo che passa da 80 a 93 agenti grazie anche ai nuovi innesti presenti sia in Pieve per la messa che in Comune nel giorno di San Sebastiano. Dieci unità che permetteranno di ampliare la presenza e il controllo su un territorio quanto mai ampio che ogni anno vede i mezzi della municipale percorre qualcosa come 300mila chilometri per i vari servizi.