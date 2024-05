Viciomaggio allo spareggio con il San Quirico. L’Ambra e Cellai sono promossi

Tempo di verdetti tra Prima e Seconda categoria che ieri hanno disputato gli ultimi 90’ della regular season e adesso lasceranno posto a playoff e playout. In Prima categoria (girone F) il Viciomaggio pareggia a San Quirico. Le due formazioni sono appaiate a quota 54 punti e ciò significa che domenica prossima, in campo neutro, spazio allo spareggio che deciderà la squadra che salirà in Promozione. Per i biancoverdi di Franchi, che nella loro storia hanno già in bacheca una Coppa di Seconda e Prima categoria, adesso c’è da vendicare il precedente spareggio perso contro il Lucignano nel 2019. Resta alla finestra il Tegoleto, primo a pari merito con 54 punti, ma terzo per la classifica avulsa che affronterà poi ai playoff l’Amiata, mentre l’Acquaviva affronterà la perdente dello spareggio promozione tra Viciomaggio e San Quirico. Retrocedono Chiusi, Fratta Santa Caterina e la Fontebelverde, mentre l’Arezzo Football Academy si salva per la forbice. Nel girone D di Prima categoria retrocede il Pratovecchio mentre l’unico playout sarà quello tra Castelnuovese e Rignanese.

Nel girone L di Seconda categoria viene promosso l’Ambra, ai playoff andranno in scena i duelli tra Guazzino-Fratticciola e Stia-Pieve al Toppo. Retrocedono in Terza categoria sia la Monterchiese che la Tuscar mentre agli spareggi che mettono in palio la salvezza andranno il Terontola e il San Marco.

In Terza categoria vittoria nella finale playoff del Badia Agnano di Alan Erpici. I giallorossi superano nella finale disputata allo stadio comunale Le Fonti di Monte San Savino il Bucine, nel più classico dei derby. La rete di Bardelli al 92’ è pesantissima visto che permette al Badia Agnano di ottenere un pass per il prossimo torneo di Seconda categoria.