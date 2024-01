Vicenda Franchi. Anche i tifosi viola del Valdarno alzano la voce

Arezzo, 16 gennaio 2024 – A Firenze il tema stadio è sempre più al centro dell'attualità e anche ieri, in occasione della partita con l'Udinese, non sono mancati striscioni polemici. In questi giorni, a prendere posizione, è stata anche l'associazione "Solo Viola", presieduta dal valdarnese Antonio Bucciarelli, che ha sottolineato come il tempo sia ormai scaduto e siano necessarie risposte chiare, concrete e fattibili ad una serie di domande: dove giocherà la Fiorentina? Per quanto tempo il Franchi sarà inaccessibile? Come sarà il “nuovo” Franchi? Una volta ultimati i lavori quanto sarà il costo degli abbonamenti e dei biglietti visto l’aumento del canone di affitto di cui si parla? "Questi sono i temi che riguardano i tifosi, in particolare la loro passione ed il loro portafoglio - ha sottolineato l'associazione - Abbiamo già scritto più volte che vogliamo restare a Firenze, vogliamo sapere come sarà in dettaglio il “nuovo” Franchi con circa la metà dei soldi stimati necessari in fase di presentazione del progetto (la rimodulazione), vogliamo capire perché una ristrutturazione fatta con soldi pubblici (quindi dei cittadini, dei tifosi) porti l’aumento del canone di affitto di circa 11 volte (i tifosi della Fiorentina devono finanziare le casse comunali? La futura manutenzione sarà così onerosa?)”.

" Altro discorso - ha aggiunto Solo Viola - è quello della ripercussione sul piano finanziario di questa situazione, che senza dubbio inciderà sul progetto sportivo… ovvero la nostra passione. Chiediamo a gran voce risposte certe a queste domande, soluzioni concrete… nessun discorso inutile, nessun rimpallo di responsabilità, nessun tentativo di “tirarci per la giacca. E se non siete in grado di risolvere allora non resta che non fare niente… a volte è l’unica soluzione praticabile: non iniziare i lavori finché tempi, costi e alternative saranno ben definite ed effettivamente praticabili”, hanno concluso i supporter della Fiorentina. Insomma, un tema di stretta attualità che coinvolge anche i numerosissimi tifosi viola del Valdarno, da sempre un feudo gigliato. Sono numerosi i viola club del territorio. I supporter gigliati chiedono risposte certe, anche perché un conto è seguire la squadra al Franchi, un altro è girovagare, magari fuori regione, con costi e tempo decisamente maggiori. Urge una risposta.