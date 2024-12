Viabilità Rivoluzione a Bucine

Arezzo, 16 dicembre 2024 – A Bucine sta facendo molto discutere la decisione della giunta di prevedere una nuova viabilità nel capoluogo. Nelle ultime ore l'amministrazione guidata da Paolo Nannini ha voluto fare una serie di precisazioni sottolineando, in primo luogo, il carattere sperimentale del provvedimento, attivato a seguito delle tantissime richieste pervenute per rivitalizzare il centro storico e le attività commerciali. "Facciamo poi presente che nel tratto di via Roma e via Niccolò Angeli sono stati tolti i parcheggi in conformità alle norme vigenti del codice della strada - ha puntualizzato l'esecutivo - Inoltre, vogliamo ricordare che le operazioni di adeguamento per istituire questa nuova viabilità sono state effettuate con il proprio personale equindi l’occasione di ringraziare tutti quanti hanno partecipato a tale operazione". Ma cosa prevede la nuova viabilità nel capoluogo, entrata in vigore il 12 dicembre, che sarà sperimentata fino alla prossima Pasqua? Intanto è ripreso in via Roma e in via Niccolò Angeli il doppio senso di circolazione. La viabilità veicolare è stata dunque modificata come segue: divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata su entrambi i lati nel tratto di via Roma tra l’intersezione con via del Teatro e l’inizio di via Angeli, e nella stessa via Angeli; sosta consentita per massimo 1 ora e regolamentata con disco orario dal civico n.21 al civico n.23 di via Roma; senso unico alternato a vista nel tratto di via Roma compreso fra le intersezioni con via del Teatro e via della Stazione, con precedenza per i veicoli procedenti in direzione via Roma - via Niccolò Angeli; istituzione in piazza del Popolo di uno stallo di sosta riservato ai disabili.

Restano invece confermati: la zona 30 km/h su Via Roma e via Niccolò Angeli; il divieto di transito e sosta su via Roma, via Niccolò Angeli e piazza del Popolo il mercoledì dalle 7:00 alle 15:00 per lo svolgimento del mercato settimanale; la sosta di 1 ora regolamentata a disco orario in piazza del Popolo attorno al monumento; il divieto di sosta sul lato che guarda via della Stazione e in piazza del Popolo. È stato infine abolito l’obbligo di dare precedenza in Via Angeli all’intersezione con Piazza Ciro Menotti. Insomma, novità importanti che hanno acceso anche varie discussioni all’interno della comunità bucinese.