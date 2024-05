Via vai da un’abitazione. Dosi pronte per lo spaccio. Sessanntenne arrestato

Acciuffato con più di un etto di droga pronti allo spaccio, nei guai un sessantenne.

C’era un andirivieni sospetto in quell’appartamento e i carabinieri della stazione di Foiano della Chiana hanno fiutato che c’era qualcosa che non andava. Per questo i militari guidati dal luogotenente Gianluca Falco hanno messo in atto un vero e proprio appostamento per scovare il vero motivo di quel tran tran. Ed è così che dopo quattro ore di appostamento è scattata l’ora del blitz che ha portato all’arresto di un uomo per traffico di droga.

Si tratta tratta di un 60enne, napoletano, ben noto alle forze dell’ordine per gravi precedenti penali contro la persona. Per svolgere indisturbato il suo lavoro portava al guinzaglio un rottweiler che in caso di situazioni scomode aizzava contro chi si metteva in mezzo.

L’uomo è stato beccato dai carabinieri con 50 involucri di hashish per un peso complessivo di 75 grammi, più un altro contenitore con altri 80 grammi di droga , opportunamente divisi e pronti ad essere smistati. Per altro, a conferma della sua attività, è stato trovato con altre 120 bustine di plastica trasparenti solitamente utilizzate per il confezionamento della droga e un taglierino che usava per suddividere e porzionare la merce. Ieri si è tenuta l’udienza di convalida che ha convalidato l’arresto ma all’uomo sono state applicate misure cautelari e quindi è tornato in libertà.

Negli stessi giorni del fine settimana i militari della vicina stazione di Castiglion Fiorentino hanno denunciato per frode informatica un giovane: si tratta di un ventiduenne ma già noto alle forze dell’ordine. I militari alla fine dell’attività investigativa che era partita dopo una querela sporta dalla vittima hanno accertato che quest’ultima era stata adescata su una piattaforma social per la vendita di telefonini.

In questa piattaforma aveva pattuito il prezzo di 550 euro per l’acquisto di un cellulare.

Peccato che dopo che il cliente aveva effettuato il pagamento non gli è arrivato alcun pacco e, oltre a rimanere a mani vuote, il venditore diventava magicamente irreperibile, sparendo da tutti i canali in cui i due erano in contatto.

Irreperibile non ai militari dell’Arma che dopo averlo scovato lo hanno denunciato per quel che aveva fatto: adesso dovrà rispondere della sua condotta in tribunale.