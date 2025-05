Via alla tre giorni in punta di matita. Decine di disegnatori alla ribalta. I fumetti tra gin, umorismo e premi

L’attesa è finita. Domani si aprono le porte della terza edizione del Cortona Comics. A partire dalle 10,30 si potranno visitare le mostre, conoscere gli illustratori e partecipare agli incontri. Un’edizione unica, dopo la divisione in due weekend tematici degli scorsi anni: un solo e grande fine settimana, da sabato a lunedì compresi. All’interno del chiostro di Sant’Agostino, quartier generale della manifestazione, oltre 40 illustratori che daranno vita alla consueta "Artist Alley", in cui sarà possibile vederli all’opera da vicino mentre realizzano le loro illustrazioni. "Sarà un’unica grande festa in cui abbiamo concentrato il meglio di tutti gli autori italiani e internazionali", conferma il direttore artistico Filippo Conte. "Cortona in soli tre anni si sta affermando tra le migliori fiere del fumetto, sia per la qualità degli ospiti, che è altissima, sia per la proposta, visto che per tre giorni abbiamo appuntamenti dalle 10 alle 19 fittissimi, in cui parlare di fumetti, partecipare a workshop, incontrare autori". Tra le chicche tutte cortonesi Conte sottolinea lo spazio dedicato al fumetto umoristico: "Siamo un po’ un unicum in Italia. Pensiamo soprattutto alle produzioni Disney. Quelle italiane, da anni, sono anche quelle che girano nei circuiti internazionali". Non mancherà il mercato dei comics Usa, ai quali si aggiungono altre eccellenze del genere. Tra le guest star ci sarà Scott Hampton, nel suo primo tour italiano, ciliegina sulla torta di una selezione di "mostri sacri" dei comics Marvel e DC. Ma sarà attivo tantissimo anche il fumetto italiano, dalla tradizione della Bonelli.

Tre le mostre d’autore, nell’auditorium nella sede del festival sarà esposta "La Regina dell’umorismo" a cura di Silvia Ziche, a Palazzo Ferretti (via Nazionale) si potrà visitare "Cronache di Arda" di Umberto Sacchelli e al Maec in piazza Signorelli, sarà presente "Fumetti in Opera, dalle matite al colore" di Michela Frare. Oltre al premio Jac D’Oro a Silvia Ziche, domani sarà consegnato il "Premio Città di Cortona – eccellenza italiana nel mondo" a Giuseppe Camuncoli.

"Orgogliosi di avere con noi ancora una volta Piero Ubaldi grande amico di Cortona Comics – conferma Conte - e chiuderemo in bellezza il 2 giugno con Ubaldo Pantani con il suo show ‘Inimitabile’. Nel programma si susseguono anche workshop dedicati al fumetto. Ogni giorno, due sessioni guidate da Teresa Cherubini, Mariateresa Conte e Francesca Romana Torre". Non mancheranno le contaminazioni. con il buon bere e buon mangiare. Ogni giorno alle 18,15 "Aperitivo in nero" con Silvia Riccò, titolare di "Horror Dipendenza" format quotidiano dedicato al nero, al mistero e all’horror. Domenica e lunedì, dalle 12 alle 19,30 "Cittino Gourmet - i Panini dedicati al Cortona Comics", con la Chianina IGP o il salame "di Jacovitti", omaggio al maestro del fumetto umoristico. Il 1° giugno dalle 17,30 "Gin Comics”,evento speciale che mette a confronto il mondo del fumetto con quello della distillazione artigianale del territorio. Ciliegina sulla torta la musica, che torna a braccetto con il fumetto, con il "concertone" di domani sera alo stadio Comunale di Camucia.

Dopo l’esibizione della rapper Lorenzza, seguita dal deejay Night Skinny, il palcoscenico sarà tutto per Ghali che apre a Cortona il suo tour estivo.