Velasco e la Uyba: "Siamo ultimi?. Sapremo rifarci"

La Uyba Busto Arsizio deve cambiare marcia per levarsi da una scomoda, scomodissima, ultima posizione. Il calendario non è stato davvero dei più benevoli con le farfalle, mettendole di fronte nelle prime cinque giornate a tre delle prime 4 della classe, e la classifica piange. Domani pomeriggio, alle 17 alla E Work Arena, Jennifer Boldini e compagne, penultime con un solo punto, attendono la visita della Megabox Vallefoglia.

Quella di domani è l’occasione giusta per muovere la classifica anche se in casa Uyba c’è attenzione per le condizioni fisiche di Sobolska, Rojas e Ceasar, ancora in forse. "Vallefoglia è una squadra costruita per entrare nei playoff a pieno titolo - esordisce così Julio Velasco -, hanno giocatrici di prima fascia come Degradi e Mingardi, ma non solo". Molti i dettagli da mettere a punto in casa delle farfalle. "In questi giorni stiamo lavorando principalmente sul cambio palla: uno dei fattori che, se non funziona, innervosisce le squadre e influisce molto sul risultato della partita". Velasco, malgrado lo zero nella casella delle vittorie, non è preoccupato della situazione. "Le sconfitte non aiutano certo, ma dobbiamo essere consapevoli che fino a Pinerolo, fatta eccezione quella con Roma in cui abbiamo perso 15-13 al quinto, le partite che abbiamo giocato sono state con squadre molto lontane da noi, che puntano a vincere lo scudetto o sono di fascia alta (non a caso Pinerolo è quinta)". Da qualche parte, però, bisognerà incominciare a far punti.

Fulvio D’Eri