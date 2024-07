Ospedale San Donato, nuova organizzazione dell’ambulatorio post trapianto di fegato

Arezzo, 26 luglio 2024 – Collaborazione multispecialistica e forte integrazione medica e infermieristica per la presa in cura delle persone che si sono sottoposte al trapianto di fegato.

È la nuova organizzazione ambulatoriale per epatotrapiantati dell’ospedale San Donato di Arezzo, grazie all’integrazione tra gli ambulatori medici specialistici di Malattie infettive e di Gastroenterologia per una maggiore uniformità dei percorsi di follow up personalizzati, gestione diagnostico terapeutica e di educazione sanitaria.

L’ambulatorio fa riferimento al Centro trapianti di fegato dell’Azienda ospedaliero universitaria Pisana dove la quasi totalità delle persone assistite è stata sottoposta a questo intervento. È gestito da quattro medici e quattro infermieri di Malattie infettive e Gastroenterologia ed è diventato il “punto di riferimento locale” di 110 pazienti epatotrapiantati.

L’ambulatorio si occupa anche del percorso diagnostico delle persone candidate al trapianto. “Questa nuova modalità organizzativa - spiega l’infermiera coordinatrice dell’area ambulatoriale medica e attività diurna di presidio, Francesca Magnanensi- ha favorito una maggiore coesione e uniformità dei percorsi assistenziali, rafforzando la multidisciplinarietà e la multiprofessionalità per la presa in cura delle persone nella fase pre e post-trapianto.

L’ambulatorio si avvale di professionisti altamente qualificati con specifiche esperienze e competenze maturate nei rispettivi ambiti di competenza. L’impegno del personale infermieristico è fondamentale per migliorare gli esiti clinici e il benessere complessivo delle persone assistite e si concentra, in particolare, sul monitoraggio clinico, sulla prevenzione delle complicanze, sull’educazione terapeutica e sull'offerta di sostegno emotivo per affrontare le specifiche esigenze post- trapianto”.

Il team multidisciplinare sostiene e accompagna le persone assistite attraverso programmi personalizzati.