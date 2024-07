Vecchia Italia racconti musicali e swing

Questa sera alle 21,45 va in scena "Vecchia Italia racconti musicali dell’era swing". I riflettori si accendono su una straordinaria rappresentazione dell’Italia di un tempo, quando la musica risuonava nelle strade e nei cuori degli italiani. Questo coinvolgente show ripercorre la storia della musica del nostro amato stivale durante gli anni d’oro dello swing, offrendo un viaggio indimenticabile nella memoria collettiva. Sul palco di Spazio Seme in via del Pantano, la Papillon Vintage Swing Band darà nuova vita a quelle sonorità, trasformandole in autentici capolavori che hanno segnato la storia della musica italiana. Ogni nota suona come un frammento del passato, risvegliando ricordi sepolti e suscitando emozioni profonde. Una serata per lasciarsi trasportare indietro nel tempo, mentre le luci e le ombre danzano sul palco, e immergersi nelle atmosfere suggestive di un’epoca che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana. Un’esperienza indimenticabile, un tributo alle radici della nostra cultura musicale e un omaggio agli artisti che l’hanno resa grande. L’evento è frutto della collaborazione tra Spazio Seme Centro artistico internazionale e Mengo Music Fest-Associazione Musict.