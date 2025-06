Palazzini (FdI): “L’area Ex Lebole può finalmente rinascere”

Arezzo, 5 giugno 2025 – “Apprendiamo con grande soddisfazione la notizia dell’avvenuto preliminare per l’acquisto dell’area ex Lebole da parte dell’imprenditore Patrizio Bertelli, figura simbolo del made in Italy e dell’eccellenza aretina nel mondo.

Si tratta di un passaggio fondamentale che apre finalmente a una fase nuova per uno dei luoghi più critici e simbolici della nostra città”.

Così interviene Francesco Palazzini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale ad Arezzo, da anni impegnato in prima linea sulla vicenda, attraverso atti consiliari, interrogazioni, prese di posizione pubbliche e richieste di intervento urgenti.

“Questa notizia – prosegue Palazzini – rappresenta il risultato di un lavoro costante e determinato. Abbiamo voluto tenere accesi i riflettori sull’area, per troppo tempo abbandonata a sé stessa e diventata teatro di degrado, pericoli e insicurezza.

Abbiamo chiesto in ogni sede istituzionale l’attuazione piena dell’ordinanza sindacale e la messa in sicurezza immediata, denunciando l’inerzia della proprietà precedente e sollecitando una visione nuova per il rilancio della zona”. L’area ex Lebole, nel tempo, era divenuta sinonimo di “zona franca”, luogo di microcriminalità, spaccio, rifugio per senza fissa dimora, con danni evidenti per le imprese della zona e per l’immagine della città.

“Oggi – sottolinea Palazzini – grazie anche all’azione politica decisa di Fratelli d’Italia, non solo si intravede una soluzione definitiva, ma si apre la prospettiva di un progetto serio, concreto e guidato da una figura che ha dimostrato con i fatti di credere nella città di Arezzo e in tutto il territorio aretino”.

“Ribadiamo il nostro impegno – conclude Palazzini – affinché l’Amministrazione comunale accompagni con responsabilità questo nuovo percorso, vigilando sul rispetto dei tempi, sulla trasparenza e sulla restituzione di decoro.

Non si tratta solamente di ricucire una ferita aperta da troppi anni, ma di offrire vivibilità e opportunità economiche per tutta la città, dando vita a nuove attività e relativi posti di lavoro oggi più che mai importanti per la nostra città.

Dopo anni di abbandono, Arezzo merita una svolta, e Fratelli d’Italia continuerà a lavorare per garantire sicurezza, sviluppo economico e rigenerazione urbana”.