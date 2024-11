Variante Corsalone sulla strada 71. Il consiglio comunale dà il via libera: "Obiettivo sicurezza sulle strade"

Il consiglio comunale di Ortignano Raggiolo si schiera a favore della realizzazione della variante del Corsalone sulla strada regionale 71. E lo ha fatto con voto unanime nel corso dell’ultima riunione.

La delibera approvata dal consiglio comunale invita la Regione Toscana e il Comune di Bibbiena a mettere in atto tutte le azioni necessarie per garantire l’effettiva realizzazione dell’opera, che potrà beneficiare di un finanziamento di 32 milioni di euro già previsto nel bilancio regionale.

Secondo il parlamentino di Ortignano Raggiolo l’approvazione della variante del Corsalone si inserisce in un ampio piano di interventi che ha lo scopo di eliminare le criticità sulla 71, un’infrastruttura fondamentale per la circolazione della vallata.

I lavori di realizzazione della variante, è stato sottolineato dal consiglio comunale, rappresentano un altro tassello di una serie di interventi di miglioramento della viabilità programmati dalla provincia di Arezzo ormai da tanti anni.

Il Comune auspica che una volta completato l’intervento del Corsalone si progetti la variante di Rassina e si realizzi la bretella da Borgo a Giovi verso il raccordo autostradale di Battifolle.

Il sindaco Emanuele Ceccherini, ha sottolineato l’importanza dell’opera: "Questa variante - ha detto - è un intervento fondamentale per migliorare la sicurezza stradale e la viabilità del nostro territorio. È da irresponsabili parlare di spostamento di risorse già destinate a questa viabilità su altri capitoli di competenza, e non possiamo permetterci di perdere questa opportunità. È il momento di agire rapidamente per garantire che i fondi siano destinati a un progetto che risponde a una necessità concreta e urgente per la nostra comunità".

Il consiglio comunale di Ortignano Raggiolo ha ribadito nel corso della riunione la propria posizione a favore della realizzazione di quest’opera strategica per la vallata, escludendo qualsiasi altro intervento che possa distrarre risorse da questo progetto prioritario.

"È fondamentale - ha ricordato il sindaco Ceccherini - che i 32 milioni di euro già stanziati dal bilancio regionale vengano spesi nel nostro territorio per migliorare la viabilità e non vengano dirottati su opere alternative che non rispondono alle esigenze reali della nostra comunità".