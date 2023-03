Varchi Comics e cibo di strada Centro storico da tutto esaurito

di Maria Rosa Di Termine

Previsioni rispettate e, complice il bel tempo, centro storico preso d’assalto a Montevarchi nel fine settimana dedicato al festival del fumetto e del fantasy e al cibo di strada. La scelta degli organizzatori di abbinare i due eventi si è dimostrata vincente ed è riuscita a calamitare migliaia di persone all’interno della mandorla medievale con ricadute positive anche per le attività commerciali che hanno presentato le nuove proposte per la stagione primavera - estate. Conferma il gradimento del pubblico Varchi Comics che quest’anno si svolgeva in due sedi: lo Spazio Politeama, riservato alle sezioni editoriale, gli incontri con gli autori e i rappresentanti delle case editrici, e commerciale con espositori di fumetti e gadget, e le Stanze Ulivieri dov’era allestita l’area giochi frequentatissima soprattutto dai ragazzi che si sono cimentati in tornei di scacchi e subbuteo e non solo. Un’edizione definita eccezionale dai promotori capaci, come ogni anno, di curare l’evento nei minimi particolari e di proporre un programma adatto a tutti i palati. "Un successo incredibile, circa 2000 giovani tra le Stanze Ulivieri, il Politeama e il nostro certo storico. Complimenti a tutto il gruppo di Varchi Comics, siete un orgoglio per la nostra città", ha commentato il sindaco Silvia Chiassai Martini che ha voluto ringraziare anche il Circolo di piazza Garibaldi e l’associazione Mahmutt per aver contribuito in maniera determinante alla riuscita di una manifestazione diventata da tempo di interesse nazionale. Non da meno lo Street Food Festival in Tour, allestito dalla Pro Loco, in collaborazione con il Comune e il Centro Commerciale Naturale.

I banchi allestiti nel cuore cittadino sono stati un richiamo irresistibile per le degustazioni dei prodotti tipici e delle birre artigianali e piazza Varchi e via Roma si sono trasformati per tre giorni in un grande ristorante all’aperto molto frequentato. Si è aperta nel modo migliore, dunque, la stagione primaverile che prelude a un’estate ricca di eventi con l’obiettivo di portare nuova linfa al commercio e rendere ancor più attrattivo il cuore della città grazie al lavoro in rete di Palazzo Varchi e delle varie associazioni impegnate per promuovere il territorio.