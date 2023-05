“Valdarno di Sopra Day”. Al Borro, il 16 maggio, evento sul vino

Arezzo, 13 maggio 2023 – “Un futuro che è qui”. E’ questo lo slogan che arriva della prima edizione del “Valdarno di Sopra Day”, l’evento organizzato dal Consorzio di Tutela Valdarno di Sopra Doc. Un messaggio importante, un monito ma soprattutto uno stimolo, come ha ribadito Luca Sanjust Presidente del Consorzio, “perchè il domani della Denominazione e del territorio non può che essere il frutto delle scelte che tutti noi facciamo oggi qui, per questo abbiamo pensato ad un evento nuovo che raccontasse la nostra realtà e le nostre idee, permettendoci al contempo di metterle in rete e confrontarci a più livelli, in modo aperto e condiviso”.

Evento che si comporrà di due fasi, quella di martedì 16 maggio a partire dalle 9.30, all’interno dell’anfiteatro del Borro a San Giustino Valdarno, e quella del pomeriggio. Dalle 15.00 alle 18.00 protagonisti saranno i soci del Consorzio, che proporranno i propri vini nel Cortile del Prete del Borgo medievale del Borro. Una prima edizione con grandi premesse, vista l’adesione di oltre 150 ospiti tra istituzioni locali, regionali e anche nazionali, noti giornalisti di settore, consulenti enologi e agronomi di fama, rappresentanti degli altri consorzi toscani e produttori.

Argomenti complessi, riguardanti sia la crescita qualitativa e l’identità produttiva dei vini che la loro riconoscibilità territoriale e valorizzazione, soprattutto in ambito internazionale. Ne parleranno enologi di grande esperienza e prestigio. Il contributo di Paolo Sottocorona, metereologo de La 7, aprirà il focus sui cambiamenti climatici, seguito dall’intervento della prof.ssa De Lorenzis dell’Università di Milano, esperta degli studi più recenti sulla resistenza delle viti. Ma tema centrale della mattinata di confronto sarà certamente quello della certificazione biologica, comune a tutti i soci del Consorzio, che si intende valorizzare, consentendone l’inserimento all’interno del disciplinare di produzione e per questo oggetto di uno specifico confronto al MASAF.

Non mancherà il contributo del vicepresidente della commissione agricoltura EU Paolo De Castro e la partecipazione della Vice Presidente di Regione Toscana e assessore all’agricoltura Stefania Saccardi. Ci saranno poi due momenti dedicati all’approfondimento della conoscenza dei vini della denominazione: il primo si avvarrà dell’intervento di Sandro Sangiorgi, fondatore dell’Associazione Porthos, il secondo vedrà la presenza di Jeffrey Porter, professionista di lunga esperienza . Nel pomeriggio, saranno i produttori soci del Consorzio ad essere protagonisti in presenza, con i tavoli di assaggio nel borgo medievale del Borro, all’interno del “Cortile del Prete”, fase della giornata aperta anche a operatori e trade.