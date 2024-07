Va in scena la balestra antica. La sfida a squadre è alla Verna in ricordo di San Francesco

Sperando che il tempo non riservi qualche scherzo, stasera andrà in scena l’edizione 2024 del Torneo Bai (Balestra Antica all’Italiana) nell’inedita quanto neutrale sede di Chiusi della Verna, scelta però dalle tre società di Sansepolcro, Gubbio e Assisi in occasione degli 800 anni dalle stimmate di San Francesco. Ecco quindi spiegato il particolare significato che riveste la sfida delle 21 odierne, per ospitare la quale l’amministrazione comunale e la gente del posto ha detto subito di sì, a conclusione di una domenica già rievocativa della storia locale, poiché si ricorda in costume la donazione del monte della Verna a San Francesco da parte del conte Orlando Cattani.

I tiratori di Sansepolcro difendono i due titoli, a squadre e individuale, conquistati in casa propria nel 2023, anche se è certo che il campione attuale del Bai, Gian Luca Baldi, consegnerà il collare di cui è detentore per il semplice fatto che non rientra fra i 15 qualificati del sodalizio biturgense, che sono i seguenti: Duilio Chimenti, Simone Carbonaro, Riccardo Bonauguri, Nicola Guidobaldi, Enzo Cestelli, Viviano Zanchi, Andrea Giovagnini, Matteo Casini, Germano Barculli, Maurizio Alessandrini, Luciano Mazzini, Alessandro Tizzi, Marco Bellanti, Marco Guerrini Guadagni e Francesco Alessandrini, con il presidente Stefano Tarducci che è prima riserva. Nessuno dei balestrieri sopra elencati si è mai aggiudicato finora il titolo, per cui sarà uno stimolo in più contro avversarie che cercano ovviamente la rivincita e che hanno completato le qualifiche allestendo squadre davvero competitive.

Il regolamento della gara a squadre considera validi ai fini della classifica i migliori dieci tiri (il punteggio singolo massimo è di 33, quando viene toccato il cerchio nero), ricordando che ogni balestriere ha un proprio bersaglio.

Gli autori dei tre tiri più precisi di ogni città andranno poi a disputare la finale a 9 per l’assegnazione del titolo individuale di campione del Bai e anche in questo caso ciascuno avrà il proprio bersaglio.

Nelle sette edizioni fin qui andate in scena, la Società Balestrieri di Sansepolcro si è imposta per quattro volte a squadre e per tre nell’individuale con Franco Trappoloni (2014), Claudio Boncompagni (2016) e Gian Luca Baldi lo scorso anno in piazza Torre di Berta; Gubbio ha due vittorie a squadre e tre individuali, mentre Assisi ha un successo individuale.