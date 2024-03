Uno sportello dedicato alle aziende

Con l’Unione dei Comuni Montani del Casentino è diventato operativo il progetto di Anci Toscana "l’Europa sulla Montagna Toscana". Uno sportello dedicato ad aziende ed associazioni per rispondere, in presenza oppure on line a proposito dell’accesso alle opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed europee. Dopo l’evento inaugurale al castello di Poppi, la presentazione del progetto farà tappa anche negli altri comuni dell’Unione, a partire dagli appuntamenti a Chiusi della Verna il 15 aprile e Montemignaio il 10 maggio. "Si tratta di una novità importante – spiega Eleonora Ducci dell’Unione dei Comuni del Casentino – che coinvolge associazioni ed enti del territorio che avranno la possibilità, grazie a questo nuovo sportello, di conoscere le opportunità di finanziamenti locali, regionali, nazionali, ma anche europee".