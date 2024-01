Università, prorogata la scadenza delle iscrizioni

E’ stata prorogata fino al 29 febbraio la scadenza per iscriversi al primo anno dei corsi delle lauree magistrali non ad accesso programmato dell’Università di Siena. La nuova scadenza per la presentazione della richiesta di valutazione dei requisiti curriculari necessari all’iscrizione è il 23 febbraio

2024. Mentre la scadenza per effettuare l’iscrizione e il pagamento della prima e della seconda rata dei contributi universitari è il 29 febbraio. La domanda di valutazione può essere fatta online.