Arezzo, 21 maggio 2024 – Un’azienda valdarnese in campo per il verde del Viola Park. Il compito è stato affidato alla Milani Giardini di Terranuova Bracciolini che, tra le realtà maggiormente all’avanguardia nel settore, ha posto le proprie competenze al servizio del nuovo centro sportivo della Fiorentina in un vero e proprio progetto di architettura paesaggistica volto ad arricchire gli ambienti esterni con diversi elementi vegetali.

L’intervento, condotto in sinergia con la pistoiese Vannucci Piante e con la milanese Rappo, ha compreso l’installazione del verde ornamentale e la piantumazione di circa duecento alberi mediterranei diffusi tra ventisei ettari nel comune di Bagno a Ripoli, andando così a contribuire all’estetica e alla vivibilità del Viola Park.

Questo progetto ha permesso di dar vita a un vero e proprio polmone verde alle porte della città di Firenze, andando a concretizzare i più moderni canoni di sostenibilità e rispetto dell’ambiente.

Il lavoro ha coinvolto gran parte dell’organico aziendale della Milani Giardini che, fondata nel 2016 dai fratelli Andrea e Alessio Milani, fa oggi affidamento su cinquanta dipendenti che conducono diverse attività che spaziano dal tradizionale giardinaggio fino ai progetti di verde industriale.

L’impegno di questa realtà è orientato soprattutto verso lo sviluppo di soluzioni innovative finalizzate all’installazione della vegetazione nei diversi ambiti urbani, commerciali e produttivi per portare benefici all’ambiente, al paesaggio e alle persone in virtù delle capacità di assorbimento dell’inquinamento, regolazione termica e conseguente risparmio energetico.

Le professionalità e le conoscenze maturate in anni di esperienza nel settore hanno trovato espressione anche nel Viola Park, con la Milani Giardini che ha contribuito alla realizzazione della vegetazione del centro sportivo più grande d’Italia e di uno dei centri sportivi più all’avanguardia d’Europa.