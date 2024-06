Un'atleta del Centro Nuoto Valdarno alle finali nazionali

Arezzo, 25 giugno 2024 – Ancora una grande soddisfazione per il Centro Nuoto Valdarno . L'atleta Leonardo Berretti , allenato da Eleonora Tommasi, il prossimo 29 e 30 giugno prenderà parte alla finale della competizione Nazionale Federazione Italia Nuoto dove ogni regione schiererà i migliori 5 atleti maschi e femmine. Leonardo non è solamente stato selezionato tra i migliori 5 su circa 500 atleti toscani, ma disputerà ben 3 gare individuali ed una staffetta. Il vincitore sarà l'esordiente A più veloce di Italia in quella distanza”. È stato un traguardo stimolante ma pieno di difficoltà, ce lo eravamo promessi all'inizio della stagione. Lo abbiamo raggiunto. L'impegno e la costanza vengono sempre premiati, se lo merita tutto.", ha detto coach Tommasi. Soddisfatta anche Aurora Chimentelli del Centro Nuoto Valdarno. "Questo traguardo lo dedichiamo anche a Gregorio Pagliucoli, che ha iniziato questo progetto con noi credendo i fermamente, sarebbe fiero di tutto questo".