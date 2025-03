Un’associazione terranuovese vince un concorso di Estra sulle buone pratiche

Arezzo, 13 marzo 2025 – Si è tenuta ieri all’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Firenze, la cerimonia di premiazione della quarta edizione della Call to Action “L’Energia delle buone pratiche”, promossa dalla Regione Toscana. Ed è salita sul podio anche l'associazione valdarnese "Abbracciamo il Valdarno Aps" di Terranuova Bracciolini, attivamente impegnata nella promozione dello sport unificato da ottobre 2021, concentrandosi su percorsi sportivi per ragazzi con disturbi dello spettro autistico e disabilità del neurosviluppo. In Toscana erano 62 le candidature. L’evento ha visto la partecipazione di autorevoli figure istituzionali e del mondo dello sport. Estra S.p.A., multiutility attiva nel settore energetico e da anni impegnata nella promozione dello sport, ha premiato oggi i vincitori della quarta edizione della Call to Action “L’energia delle buone pratiche”, un’iniziativa che riconosce e valorizza le associazioni sportive che si distinguono per il loro impegno educativo attraverso lo sport.

Questo progetto, patrocinato dal CONI Nazionale e dal CIP Nazionale, offre un sostegno concreto alle realtà che quotidianamente operano per diffondere valori come l’inclusione, il rispetto e il benessere collettivo. Rispetto alle edizioni precedenti, quest’anno la Call to Action ha introdotto una significativa novità: se nelle prime tre edizioni venivano premiate le società per progetti già realizzati nella stagione precedente, quest’anno Estra S.p.A. ha deciso di accompagnare attivamente lo sviluppo di nuovi progetti. Le società vincitrici hanno ricevuto un contributo economico di 5.000 euro, da utilizzare nella stagione sportiva in corso, con l’obiettivo di sostenere e potenziare le loro attività future.

Questa scelta riflette una volontà precisa da parte di Estra: non limitarsi a premiare iniziative meritevoli, ma affiancare e supportare concretamente chi, attraverso lo sport, lavora per il benessere individuale e collettivo. Un’azione tangibile che conferma il ruolo centrale dello sport nella costruzione di una comunità più inclusiva e solidale, migliorando il territorio e la qualità della vita di chi lo vive. Il Presidente di Estra S.p.A., Francesco Macrì, ha sottolineato con chiarezza le motivazioni di questa nuova direzione, ribadendo l’importanza di investire nello sport come strumento di crescita sociale e culturale.

“I tre anni di progetto trascorsi - ha detto - ci avevano restituito molto dandoci anche modo però di riflettere sulle potenzialità che la Call To Action avrebbe potuto ulteriormente esprimere. La nuova edizione, infatti, si è mossa nel solco dell’implementazione dei risultati delle associazioni vincitrici nei rispettivi territori. Estra ha scelto di accompagnare lo sviluppo dei migliori progetti con un sostegno economico maggiore collaborando fattivamente al buon esito finale dei risultati. Abbiamo così deciso di incrementare l’investimento di Estra in un progetto di responsabilità sociale in cui crediamo e i cui valori ci onoriamo di rappresentare e i numeri delle società che hanno creduto nel nostro progetto sono davvero positivi ed in continua crescita confermandoci che siamo sulla strada giusta. Complimenti ai partecipanti, bravi tutti, perchè so che non è stato facile selezionare i migliori a causa dell’alta qualità dei progetti presentati, e complimenti ai vincitori con i quali il cammino insieme è appena cominciato.”

L'associazione "Abbracciamo il Valdarno Aps" opera dal 2021. In collaborazione con l'ASD di Basket ha avviato un programma di alfabetizzazione motoria, che offre ai ragazzi l'opportunità di allenarsi in un ambiente inclusivo, affiancati da atleti normodotati e mediatori sportivi. Il progetto di inclusione sportiva ha l’obiettivo di rendere lo sport un diritto accessibile a tutti, abbattendo le barriere mentali legate alla diversità e alle disabilità. A partire da settembre 2024, l'associazione ha attivato percorsi sportivi unificati in diverse discipline, come calcio, atletica, ginnastica artistica, basket e danza sportiva. Durante questi allenamenti, i ragazzi con disabilità sono affiancati da atleti normodotati e supportati da mediatori sportivi certificati, creando un ambiente di apprendimento collaborativo.

L'associazione si impegna a sostenere l'80% delle spese per consentire a tutte le famiglie di far partecipare i propri figli a queste attività. Questo approccio non solo facilita l'accesso allo sport, ma promuove anche la reale inclusione dei ragazzi con disabilità nel tessuto sociale. “Ho ricevuto la notizia che l’associazione di cui sono presidente è stata scelta come vincitrice del Bando Estra per lo sport - ha detto Valentina Campani, Presidente dell'associazione valdarnese - Io rappresento un consiglio direttivo di 7 mamme di ragazzi autistici e con disabilità del neurosviluppo e devo parlare per tutte: siamo commosse e incredule per quanto sta accadendo, operiamo per promuovere l’inclusione dei nostri figli nel territorio in cui vivono e abbiamo scelto lo Sport Inclusivo di Special Olympics perché la disabilità intellettiva trova uno spazio in questo movimento".

"Offriamo a tutti i livelli di disabilità l'opportunità di percorsi sportivi, perché ognuno è mediato da un coach e supportato da un partner normodotato. La forza della nostra associazione siamo noi mamme, che personalmente scegliamo, parliamo con chi vuole collaborare con noi e teniamo solo alla realizzazione dello sport per tutti senza barriere architettoniche, mentali o economiche - ha aggiunto - I nostri percorsi sono infatti garantiti a tutte le famiglie, poiché si reggono economicamente su raccolte fondi e donazioni. Le famiglie sono spesso oberate economicamente dai costi per le terapie, e lo sport diventa un’opportunità che non può non essere garantita. Grazie di cuore per averci scelto”.