Una sinergia tra imprese per sviluppare il “verde”: nasce il Milani Group

Arezzo, 22 dicembre 2023 – Una nuova sinergia tra imprese per sviluppare i servizi collegati al verde. Il progetto ha trovato concretizzazione a Terranuova Bracciolini con la costituzione del Milani Group che, facendo affidamento sull’esperienza e sulla solidità della Milani Giardini Srl come capofila, ambisce a dar vita a un network tra più realtà valdarnesi e toscane per valorizzare le potenzialità della natura e procedere così verso un futuro all’insegna di ecosostenibilità e qualità ambientale.

La volontà, infatti, è di dar vita a una condivisione di progetti, know how e competenze per rinnovare il settore con soluzioni del verde per ogni ambiente abitativo, civile, industriale, produttivo, logistico e commerciale, perseguendo i benefici di ridurre l’inquinamento, contribuire all’estetica del paesaggio e migliorare la generale vivibilità dei luoghi di lavoro.

La prima sinergia nata è con la Borri Riccardo Srl - Arte del Giardinaggio, storica impresa di Terranuova Bracciolini che affiancherà la Milani Giardini nell’ambito della progettazione, della manutenzione e della cura del verde pubblico e privato, prevedendo anche potature e abbattimenti di alberi ad alto fusto.

Il Milani Group fa affidamento sulle forze di circa quaranta dipendenti e su ben cinquanta mezzi di proprietà per eseguire i diversi lavori in ogni ambiente interno e esterno.

La sinergia tra le due aziende configura il compimento di un percorso imprenditoriale avviato nel 2016 dai fratelli Andrea e Alessio Milani che, insieme a Gianni Mattioli, hanno costituito una delle realtà di riferimento in ambito regionale e nazionale per servizi che spaziano dal tradizionale giardinaggio alle più recenti evoluzioni di “architettura paesaggistica” del Landscape Designer o di Green Factory per distretti urbani e industriali.

Le capacità economiche, organizzative, procedurali e tecniche di questo gruppo sono confermate dal conferimento dell’attestazione SOA che comprova tutti i requisiti per partecipare a gare d’appalto per l’esecuzione di opere e lavori pubblici.

«La nostra sfida - spiega Andrea Milani, - è di declinare un’arte antica come quella del giardinaggio in una chiave contemporanea, con la ferma convinzione che un mondo più verde sia un mondo più sano e più vivibile: la vegetazione non contribuisce solo all’estetica, ma porta anche un deciso contributo alla lotta all’inquinamento, alla regolazione termica e al conseguente risparmio energetico.

La creazione del Milani Group risponde proprio a queste finalità perché unirà più realtà del settore accomunate da una stessa visione, combinando le capacità di giardinieri, progettisti, architetti e ingegneri per trovare le migliori soluzioni per ogni ambiente con affidabilità, innovazione e professionalità».