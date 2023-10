Arezzo, 4 ottobre 2023 – Una settimana di screening e consulenze per il benessere dei reni. Il percorso di educazione alla salute promosso dalle Farmacie Comunali di Arezzo conoscerà una nuova tappa da sabato 7 a sabato 14 ottobre quando è in programma la campagna di informazione “Prevenzione delle malattie renali” che rappresenterà un’occasione di sensibilizzazione sulle buone pratiche per prendersi cura della propria salute e per ridurre l’insorgenza delle più comuni patologie.

Le malattie croniche dei reni interessano circa il 10% della popolazione italiana e comportano nei casi più gravi la necessità di dialisi o di trapianto (oltre a ripercussioni a livello cardiaco, circolatorio e metabolico), ma questo scenario potrebbe essere arginato attraverso una diagnosi precoce e uno stile di vita adeguato.

Una forma importante di prevenzione è rappresentata dal sottoporsi periodicamente a test e esami del proprio stato di salute, ricorrendo a servizi presenti anche nelle otto farmacie comunali di città e frazioni. Tra questi rientra la misurazione gratuita della pressione per tenere sotto controllo i valori in caso di familiarità con patologie renali o cardiologiche, diabete, ipertensione e obesità.

La pressione alta, infatti, può essere conseguenza e causa di nefropatie. Un altro test utile è rappresentato dagli stick per i parametri urinari di cui sarà dotato lo sportello infermieristico della farmacia “Campo di Marte” che, in pochi minuti e con affidabilità, permetterà di ottenere una prima valutazione dello stato di salute dei reni attraverso parametri quali la presenza di proteine o di zuccheri, permettendo di far emergere eventuali problematiche da approfondire con il medico curante o con uno specialista in nefrologia.

La prevenzione delle malattie renali può essere condotta anche attraverso diete adeguate con una prevalenza di frutta e di verdura di stagione unita alla riduzione di carboidrati, proteine e sale. La settimana “Prevenzione della malattie renali”, dunque, rappresenterà un’occasione per approfondire queste tematiche, facendo affidamento anche sulle esperienze e sulle conoscenze del personale delle farmacie comunali che resterà a disposizione per consigli e informazioni agli utenti per mantenere il loro benessere.

«Informazione e sensibilizzazione si uniscono in questa nuova campagna focalizzata sulla salute dei reni - commenta il dottor Ennio Duranti, presidente delle Farmacie Comunali di Arezzo. - Questi organi ricoprono un ruolo fondamentale per la salute e per il benessere dell’intero organismo, dunque è doveroso prendersene cura con piccole accortezze quotidiane che spaziano tra prevenzione primaria e prevenzione secondaria per individuare precocemente eventuali sintomatologie e andare ad agire con tempestività».