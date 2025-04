"Una preziosa fonte primaria di benessere e salute"

La relazione tra acqua e vita si è sempre più sostanziata attraverso l’approfondimento delle conoscenze sul ruolo dell’acqua nell’organismo umano. Come ci ha spiegato il cardiologo Roberto Iadicola, per le sue peculiari proprietà chimiche e fisiche, l’acqua è l’elemento necessario al corretto mantenimento delle funzioni vitali. Ma quali?

Regolazione della temperatura corporea: tramite la sudorazione, favorisce la dispersione del calore in eccesso, tenendo la temperatura corporea stabile.

Trasporto di nutrienti e ossigeno: l’acqua è componente basilare del plasma sanguigno, agevolando il trasporto di nutrienti essenziali e ossigeno alle cellule.

Eliminazione delle tossine: facilita l’espulsione dei prodotti di scarto, contribuendo alla depurazione dell’organismo.

Lubrificazione delle articolazioni e dei muscoli: una corretta idratazione mantiene le articolazioni lubrificate, riducendo il rischio di dolori articolari e migliorando le prestazioni muscolari.

Supporto alla digestione: aiuta a sciogliere i nutrienti nei cibi, rendendo più facile al corpo l’assorbimento e l’utilizzo per produrre energia e crescere.

Principale costituente del corpo umano, l’acqua rappresenta circa il 60% del peso corporeo ma la percentuale varia in base all’età, al sesso e alla quantità di tessuto adiposo presente. Per prevenire i rischi della disidratazione, compromettendo le funzioni vitali, occorre assumere acqua regolarmente. L’acqua è vitale per il corpo e per la mente.