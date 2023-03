Una parodia infernale "DurAnte" al Masaccio

"DurAnte – Una Parodia Infernale", è lo spettacolo in programma stasera alle 21,15 al Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. Uno spettacolo inedito a cura dell’associazione Paro Paro, sostenuto dal Comune di San Giovanni Valdarno per celebrare la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri.

Il 25 marzo 2023, infatti, ricorre il Dantedì, istituito nel 2020 dal Consiglio dei Ministri per ricordare il Sommo Poeta in quella che -secondo molti studiosi- sarebbe stata la data in cui, nel 1300, egli avrebbe iniziato il suo viaggio nella "Divina Commedia".

L’associazione Culturale Paro Paro nata 5 anni fa a San Giovanni dall’idea di quattro ragazzi, mantiene il proprio spirito ironico e dissacrante che ne ha fatto la fortuna. "DurAnte – Una Parodia Infernale" si inserisce esattamente in questo filone: l’opera è scritta e diretta interamente da Massi Fruchi, direttore artistico dell’associazione ed è una parodia della prima cantica della "Divina Commedia" di Dante Alighieri, l’Inferno, da cui il titolo.

Pur trattando con rispetto l’opera originale, della quale sono espressamente citate in più momenti le terzine più famose, il testo ironizza in chiave moderna su tanti dei passi che vengono toccati dal Sommo Poeta nel suo viaggio verso il centro della Terra. Attraverso una rappresentazione comica e bizzarra, volta a coinvolgere e divertire spettatori di tutte le età con battute semplici e dirette, si persegue l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle rime dantesche, facendo permanere però sullo sfondo un valore culturale di tutto rispetto.

"Un modo divertente e inusuale – dice l’assessore alla cultura di San Giovanni Fabio Franchi – per celebrare il Dantedì che ricorre il 25 marzo e ricordare il Sommo Poeta con la verve e il brio dell’associazione Paro Paro. Un appuntamento imperdibile, uno spettacolo fresco che, seppur con rispetto, prova a dissacrare, attraverso ironia, l’autorevolezza di colui che è celebrato come il padre della lingua italiana".

Il cast è formato dallo stesso Massi Fruchi, nei panni di Dante, dall’amico e collega Francesco Marini, in quelli di Virgilio, dalla giovanissima Viola Rossi, narratrice, e poi da Gloria Giovannetti, Daniele Frattasio e Claudio Ermini, i quali ricoprono più ruoli diversi delle tante anime dei dannati incontrate dal Poeta all’Inferno, per uno spettacolo tutto da ridere. Info e prenotazioni: 3920383283.