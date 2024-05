Una nuova sede per gli sbandieratori

Inaugurata la nuova sede dell’associazione Sbandieratori e Musici Città di Bibbiena. Uno spazio che il Comune ha ricavato in un contesto di pregio anche a seguito dei lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione di Palazzo Niccolini.

"Un evento importante per noi – ha detto Marco Matini presidente degli Sbandieratori – ci è stato assegnato uno spazio di oltre 100 metri quadrati che ci servirà per ritrovarsi come sbandieratori ma anche per ospitare altre realtà che collaborano con noi. La cosa straordinaria è che, oltre alla parte interna della sede, potremo utilizzare tutto il suggestivo e spazioso giardino di Palazzo Niccolini per allenarci e soprattutto insegnare l’arte della bandiera ai più piccoli". E l’inaugurazione della sede è stata preceduta dallo spettacolo dei piccoli sbandieratori.