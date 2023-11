Una eco-camminata ecologica nel ricordo di Francesco Veri

PIEVE SANTO STEFANO

Tornano a Pieve Santo Stefano la girata ecologica in mountain bike e la eco-camminata ecologica, secondo memorial intitolato al compianto Francesco Veri (nella foto), il giovane pievano morto in un tragico incidente stradale nel settembre dello scorso anno. L’appuntamento è per domenica prossima, 5 novembre, su organizzazione di Team Errepi e Proloco del paese. La manifestazione non competitiva, aperta a tutte le età, è patrocinata dal Comune e dalla "Repubblica delle Foreste", ovvero il progetto del Pnrr per la rigenerazione della vita nei piccoli borghi che vede assieme Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda. Il ritrovo è previsto per le 8.30 nel nuovo Bike Park in Via Tiberina, in fase di ultimazione. La manifestazione, che prenderà il via alle 9, si svilupperà su un percorso di 30 chilometri per le mountain bike, elettriche o muscolari e di 10 per la camminata. Al termine vi sarà un gradevole ristoro per tutti quanti, sempre in zona Bike Park.