Una borsa di studio per Maurilli. L’iniziativa del gruppo Mascagni

FOIANO DELLA CHIANAAvvicinare i più giovani, ma anche gli appassionati, al mondo della banda musicale del paese. È l’obiettivo del progetto promosso dalla Filarmonica "Pietro Mascagni" di Foiano della Chiana che mette a disposizione una borsa di studio intitolata a Fabio Maurilli, storico membro della banda prematuramente scomparso nel 2018. "È un grande piacere dedicare questo progetto al nostro amico Fabio - commenta il Presidente della Filarmonica Mascagni Gabriele Brini - una persona che a questa banda ha dato tantissimo nel corso della sua vita e per questo ringraziamo i figli Luca e Alessandro per averci proposto di mantenere vivo il ricordo del padre attraverso qualcosa che potesse incentivare il ricambio generazionale all’interno della Filarmonica stessa. "Le bande di paese rappresentano una realtà non solo culturale e didattica, ma una realtà sociale, viva e ancorata alla realtà del territorio, attraverso la banda vivono numerose storie musicali, ma anche storie personali e questa ne è la prova incredibile". "Musica ieri, oggi e domani, in ricordo di Fabio Maurilli". È il titolo della prima attività prevista dalla borsa di studio e riguarda un progetto con gli allievi BES della scuola Secondaria di I grado e agli allievi BES della scuola Secondaria di II grado dell’Istituto "G. Marcelli" di Foiano della Chiana. Gli obiettivi sono favorire la comunicazione, non solo verbale, la socializzazione, la collaborazione tra i ragazzi e i docenti, compresi gli esperti esterni. Favorire la crescita nel gruppo, la sicurezza e assumere il senso di responsabilità. Favorire lo sviluppo psicomotorio, espressivo e creativo. Inoltre, stimolare la curiosità e la creatività come strumenti per conoscere e comprendere le differenze, senza considerarle un ostacolo o un vantaggio.Il percorso terminerà con un’esibizione insieme alla Valdichiana Junior band, nata dalla collaborazione delle scuole di musica delle bande della zona. Spazio anche ad un concorso musicale le cui iscrizioni termineranno il 15 giugno. Sarà suddiviso in quattro categorie per tutte le età. Il premio per ogni vincitore di categoria consisterà in due mesi di lezioni gratuite. La prova è fissata per il 18 giugno alle ore 21.15 in piazza Nencetti e vedrà una giuria tecnica composta da professionisti e maestri esterni.La.Lu.