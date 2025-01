Un webinar sulle nuove tecnologie digitali al servizio della logistica

Arezzo, 24 gennaio 2025 – Un webinar sulle nuove tecnologie digitali al servizio dei settori di spedizioni e logistica.

L’iniziativa, promossa dall’aretina Sintra insieme a ShippyPro, è in programma alle 11.30 di mercoledì 29 gennaio e offrirà un’occasione di formazione, aggiornamento e confronto rivolta a manager e imprenditori in cui verranno approfondite le nuove strategie per migliorare l’efficienza operativa degli e-commerce.

“I trend della logistica del futuro” è il tema di un incontro on-line a partecipazione gratuita che permetterà di fare chiarezza su strategie, sviluppi e trasformazioni a disposizione delle aziende per l’invio di merci e prodotti attraverso il commercio elettronico.

Questo webinar rinnova l’impegno nel promuovere la condivisione di competenze e conoscenze tra professionisti di diversi settori che, da sempre, caratterizza la mission di Sintra, azienda di riferimento a livello internazionale per le soluzioni di business digitale con un team con settantacinque dipendenti in più sedi tra Arezzo, l’Italia e l’estero.

L’appuntamento troverà il cuore nelle parole di Elisa Stocchi, business unit manager della stessa Sintra, che concentrerà il proprio intervento soprattutto sulla sostenibilità ambientale delle spedizioni apportata dal processo di digitalizzazione informatica per perseguire, ad esempio, la riduzione dei consumi di energia e di emissioni di CO2 in atmosfera, con un focus anche sulla sostenibilità economica dei progetti di e- commerce attraverso piattaforme sempre più accessibili e utilizzabili da tutti.

Tra gli altri relatori saranno presenti Giuliano Izzo del Gruppo Teddy e Mario Bagliani del consorzio Netcomm che promuove studi e ricerche sul commercio digitale, andando a fornire una panoramica tra case history aziendali, consigli pratici, statistiche e proiezioni per il 2025.

«La digitalizzazione migliora prestazioni e risultati di molte aziende - spiega Stocchi, - e la logistica è un ambito particolarmente sottoposto allo sviluppo tecnologico per migliorare la gestione dei dati, la tracciabilità o le comunicazioni.

Il webinar promosso con ShippyPro ambisce a creare una rete di esperti e professionisti per andare a promuovere conoscenze e consapevolezze per tutte le imprese con un e-commerce, trattando tematiche di stretta attualità che spaziano tra il perseguimento di spedizioni più rapide ed ecologiche, i nuovi supporti per la gestione e l’analisi di spedizioni multi-corriere, o lo studio delle evoluzioni di abitudini ed esigenze dei consumatori».