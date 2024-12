Un pomeriggio di storia e divertimento nella Torre di Marciano

Un pomeriggio di storia e divertimento con Scannagallo. L’appuntamento è fissato per oggi tra le 15 e le 19, quando la Torre di Marciano della Chiana diventerà il suggestivo scenario di un’iniziativa finalizzata a far scoprire, toccare con mano e provare le diverse attività condotte da un’associazione culturale che rappresenta oggi un punto di riferimento nel panorama regionale e nazionale delle rievocazioni storiche. "Ti vogliamo con noi" è il nome di un’iniziativa a partecipazione gratuita che proporrà lezioni di danze rinascimentali per respirare le atmosfere delle antiche coorti e lezioni di scherma storica con cui uomini e donne con più di sedici anni di età potranno imparare le tecniche e i movimenti dei combattimenti del passato. I più piccoli verranno invece coinvolti nelle lezioni per tamburini con cui divertirsi a suonare i ritmi che scandivano le marce degli eserciti rinascimentali. Il pomeriggio sarà finalizzato anche all’arruolamento di nuovi rievocatori per Scannagallo: l’incontro con i membri dell’associazione e la presentazione delle attività saranno finalizzate a stimolare curiosità, passione e coinvolgimento nei visitatori per spingerli a contribuire ai futuri eventi, indossando le vesti di un armato, di un nobile o di un popolano. Ad arricchire l’evento saranno anche le visite guidate alla Torre di Marciano e la possibilità di rivivere la battaglia di Scannagallo del 1554 attraverso un’esperienza immersiva, multisensoriale e tridimensionale che, indossando un visore e guanti aptici, trasporterà direttamente nel mezzo della contesa tra gli eserciti fiorentini e senesi. "L’associazione Scannagallo - commenta Maria De Palma, sindaco di Marciano della Chiana, - rappresenta un modello esemplare di impegno civico e culturale e, a nome dell’amministrazione, desidero esprimere un sincero ringraziamento per il lavoro che svolge nel custodire e valorizzare la memoria della Battaglia di Marciano".