Un piano per eliminare le barriere

Va avanti a Castiglion Fiorentino il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Il Comune, infatti, come già annunciato a giugno, partecipa a questo "strumento" di gestione finalizzato a rendere accessibile e migliorare il patrimonio edilizio e lo spazio urbano, in un’ottica di inclusività per le persone portatrici di disabilità permanente o temporanea. Domani alle ore 16 all’ufficio turismo in piazza del Municipio si terrà il primo incontro. Grazie a questo strumento, come detto, è possibile "censire" il numero delle barriere presenti sul territorio negli spazi ed edifici pubblici, ma anche in quelli privati ad uso pubblico, per la valutazione delle priorità degli interventi anche sulla base di una loro stima economica, in modo da favorire l’implementazione di opere in grado di garantire un territorio fruibile a tutte e tutti. Il Piano definisce una gerarchia di priorità delle opere da realizzare tenendo conto dei costi e delle necessità di chi è costretto a vivere alcuni ambienti urbani senza la totale autonomia. "Dopo quella della partecipazione con l’invito alla cittadinanza a segnalare gli eventuali problemi ora siamo alla fase della presentazione del Piano volto a rendere la nostra città accessibile migliorando il patrimonio edilizio e lo spazio urbano" dichiara l’assessore alle politiche sociali, Stefania Franceschini(nella foto). "Per garantire una vera inclusione occorre promuovere una capillare accessibilità; se si pensa che le barriere architettoniche più comuni sono dei gradini all’ingresso, delle rampe di scale o la semplice la mancanza di un ascensore o di un corrimano è necessario un documento strategico che aiuti l’integrazione.

La.Lu.