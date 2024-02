Un nuovo spazio per incontri e spettacoli

Si inaugura sabato l’auditorium della nuova scuola di Camucia. Si tratta di un nuovo luogo aperto alla cittadinanza, uno spazio funzionale per incontri pubblici e anche per le rappresentazioni artistiche. Si trova all’interno de locali della nuova scuola elementare Morra in piazza Chateau Chinon. Il primo appuntamento scelto dall’assessorato alla Cultura per inaugurare i locali è quello con il pianista Roberto Giordano che si esibirà alle ore 18 di sabato. L’artista proporrà un repertorio di romanze di Mendelssohn e con le 4 ballate di Chopin. Roberto Giordano(nella foto) si rivela all’attenzione della critica internazionale e delle maggiori istituzioni concertistiche del mondo nel 2003, a 22 anni, con il suo premio al "Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique" di Bruxelles. "Pianista eccellente, di grande classe ed eleganza", "Virtuoso senza pari", "Musicista raffinato e sensuale", "Poeta del pianoforte", sono alcune delle espressioni con le quali Roberto Giordano è descritto dalla critica. "Sarà con noi un grande professionista del pianoforte – conferma con soddisfazione l’assessore alla cultura del Comune di Cortona, Francesco Attesti - il maestro Roberto Giordano rappresenta un’eccellenza ed è giusto che spazi come questo, con una vocazione fondamentalmente scolastica, diventino palcoscenici di qualità. Ringrazio il dirigente scolastico Alfonso Noto che si è dimostrato da subito disponibile per questa iniziativa che vogliamo replicare e far diventare una nuova abitudine".