Un Natale all’insegna della solidarietà . Tantissimi doni per gli ospiti della Casa Pia

Un Natale all’insegna della solidarietà verso la casa di riposo Fossombroni. L’arrivo delle festività è stato anticipato da un rinnovato moto di generosità da parte della città che, tra donazioni e visite, ha dimostrato vicinanza e affetto agli ospiti dello storico istituto aretino. Il periodo natalizio ha rappresentato l’occasione per ribadire lo stretto legame che lega la casa di riposo e il territorio attraverso un susseguirsi di piccoli gesti di attenzione che hanno contribuito al clima di condivisione, gioia e serenità proposto ai residenti, con la presidente Debora Testi e il consigliere con delega al sociale Antonio Rauti che, di volta in volta, hanno espresso i ringraziamenti da parte del consiglio di amministrazione. Le tante donazioni gastronomiche di dolci e specialità tipiche delle festività hanno permesso di arricchire le tavole dell’istituto. Tra i momenti maggiormente attesi è rientrato l’ormai tradizionale incontro con il quartiere di Porta del Foro: una delegazione con il rettore Roberto Felici e altri esponenti giallo-cremisi è stata accolta tra le mura della Casa Pia per la consegna di mini-panettoni per ogni ospite e di un panettone offerto insieme a Grandi Scuole Arezzo. Una golosa donazione di panettoni è stata concretizzata anche dall’Associazione Cultura Nazionale per mano del presidente Cristiano Romani, inoltre un attestato di vicinanza è arrivato da Luca Veneri e Laura Quirini che hanno recapitato una dolce sorpresa ai residenti. Un pomeriggio dalle forti emozioni è stato regalato dall’insieme corale Vox Cordis guidato dal Maestro Lorenzo Donati che ha tenuto un concerto di Natale in sala Pianigiani. Un’ulteriore donazione è arrivata dalla Fondazione "Luigi Fucci".