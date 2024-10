Un incontro su Cosimo I. L’evento a Palazzo Vescovile

Dopo i primi due appuntamenti, dedicati a temi di storia francescana e inseriti nel contesto delle celebrazioni dell’ottavo centenario delle stimmate di San Francesco d’Assisi, il ciclo "Incontri con la storia" prosegue con un appuntamento collegato a un’altra ricorrenza celebrata nel 2024, cioè i 450 dalla morte di Cosimo de’ Medici, primo Granduca di Toscana. Di lui parleranno Stefano Calonaci, ricercatore nel dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali dell’Università degli Studi di Siena e Francesca Chieli, storica dell’arte e presidente della Fondazione Piero della Francesca. Cosimo I è profondamente legato alla storia di Sansepolcro, non solo per le questioni legate alla storia politica, che include ribellioni e conseguenti repressioni, o artistica (con le vicende del pittore Cristofano Gherardi), ma soprattutto per la storia urbanistica. A lui, infatti, si deve la scelta di ingrandire la fortezza malatestiana, poi detta medicea, e di ricostruire le mura della città, adeguando tutte le fortificazioni urbane alle nuove tecniche militari. In questa complessa operazione rientrò anche l’abbattimento dei borghetti esterni alle porte settentrionale e meridionale, con il conseguente trasferimento nell’area murata di numerose famiglie. L’appuntamento è per le ore 17.30 di oggi nel salone del Palazzo Vescovile di Sansepolcro.