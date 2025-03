Un convegno alla scoperta delle tracce barocche diffuse nel Casentino

Arezzo, 24 marzo 2025 – Un viaggio alla scoperta delle tracce barocche diffuse nel Casentino. Sabato 29 marzo, alle 16.30, l’Ecomuseo della Castagna e della Transumanza di Raggiolo ospiterà il quarto incontro della rassegna “Mondo Antico - Il ‘600 e il ‘700” che, curata dalla dottoressa Alessia Bigoni, sta facendo tappa in diverse località del Casentino con il coinvolgimento di docenti, studiosi e professionisti di vari settori con l’obiettivo di approfondire la storia locale, aprendo finestre di confronto sull’Italia e sull’Europa.

L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, è coordinata dal Centro Servizi Ecomuseo del Casentino, con il patrocinio di numerosi Comuni della vallata e la collaborazione di enti e associazioni locali, tra cui la Brigata di Raggiolo, per garantire un forte legame con il territorio e la comunità.

L’incontro di Raggiolo sarà dedicato al tema “Architettura e arte barocca da Roma al Casentino” e vedrà come relatore l’architetto Marco Tocchi che proporrà un percorso inedito, analizzando i caratteri e le diverse declinazioni dello stile barocco, partendo dai grandi maestri del Seicento che hanno lavorato a Roma, fino ad arrivare alle testimonianze presenti nella vallata casentinese.

Il viaggio nel barocco partirà dalle origini di questo linguaggio artistico e architettonico che, nato a Roma, si è poi diffuso in tutta Europa. Per oltre due secoli, il barocco ha attraversato ogni forma d’arte, lasciando un’impronta riconoscibile per la straordinarietà delle sue immagini e forme, capaci ancora oggi di affascinare e coinvolgere l’osservatore.

L’incontro sarà seguito da una visita guidata alla pieve di San Michele Arcangelo, recentemente sottoposta a un intervento di restauro esterno da parte della Brigata di Raggiolo. La chiesa, caratterizzata da un interno settecentesco a tre navate con volte a crociera, conserva opere di pregio realizzate, tra gli altri, dalla bottega di Donatello e del Verrocchio. Per informazioni e iscrizioni all’incontro, è possibile contattare il numero 366/59.80.544.