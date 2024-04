Un confronto col dirigente di Barilla

SANSEPOLCRO

Un esponente di Barilla nella città in cui è nata la Buitoni. Il secondo incontro organizzato nell’ambito della mostra "Buitoni e il sociale", in programma domani, giovedì 11 aprile, ancora nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi e sempre con inizio alle ore 17, è infatti quello il dottor Andrea Belli (nella foto), direttore delle relazioni nazionali e internazionali di Barilla. Il Cral Buitoni ha deciso di invitarlo per spiegare a coloro che interverranno cosa sta facendo Barilla per il sociale; una sorta di scambio di esperienze sullo stesso tema che caratterizza l’esposizione allestita a Palazzo Alberti fino al 31 maggio. "Ritengo che il confronto sarà molto interessante – ha detto Roberto Belli, presidente del Cral Buitoni – e lo abbiamo appositamente voluto con un esponente del marchio di paste alimentari che continua a essere fra i leader del settore, nonché grande concorrente in passato della Buitoni. A suo modo, quindi, si tratta di un evento speciale per la città, che con molto piacere ospiterà una delle figure di vertice della Barilla: auspico di conseguenza una degna partecipazione di pubblico".

Intanto numeri di un certo riguardo continuano ad accompagnare la mostra, che nelle prime due settimane ha fatto registrare oltre 500 visitatori. Confermati gli orari: il lunedì solo al mattino dalle 10 alle 13 e poi dal martedì alla domenica anche al pomeriggio dalle 16 alle 19.

C.R.