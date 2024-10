Un arazzo a 20 mani realizzato dagli utenti della salute mentale della Asl

Arezzo, 18 ottobre 2024 – Un arazzo a venti mani. È quello realizzato dagli utenti della Unità Funzionale Salute Mentale adulti (UFSMA) di Arezzo e che sarà presentato nel corso del Festival "Meno Alti dei Pinguini" organizzato dalla Coop Progetto 5, dal 18 al 20 ottobre ad Arezzo.

L’opera è nata subito dopo il covid ed è stata ispirata dalla lettura di una poesia di Elena Bernabè tratta dal libro "Alla conquista delle Stelle”. «La lettura di questa poesia durante una delle riunioni del Laboratorio di Cucito ha subito entusiasmato gli utenti della nostra Unità funzionale – spiega la dr.ssa Alessandra Guidi Educatrice Professionale Setting Salute Mentale Adulti e Dipendenze Asl Tse –.

E poiché il nostro è un laboratorio di cucito, si è deciso di dare corpo a queste parole ricamandole su questa tela di grandi dimensioni. Il tema del cucito è uno degli aspetti sui quali si basa il nostro lavoro: cucire e ricamare permette alle persone di distogliere l’attenzione dai propri problemi, dalla tristezza, dai pensieri negativi.

È un modo per superare problemi e avversità. Per noi è importante esporre questo arazzo alla Città per la valenza che riveste sotto il profilo della collaborazione e socializzazione ed è anche un’occasione per poter apprezzare la creatività di questi nostri utenti».

Il Laboratorio del Cucito è un’attività riabilitativa della U.F. Salute Mentale Adulti di Arezzo all’interno del quale vengono realizzati, da un gruppo di donne, lavori artistici di ricamo e cucito. L’Arazzo sarà visibile al Circolo Artistico in corso Italia 108 ad Arezzo da venerdì 18 a domenica 20 Ottobre, all’interno di uno spazio della Coop Progetto 5 che collabora con la UF Salute Mentale Adulti.

Questo il link al programma completo https://menoaltideipinguini.it/ Questo il link della giornata: https://menoaltideipinguini.it/event/tela-di-comunita/