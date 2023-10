Arezzo, 10 ottobre 2023 – Un altro asilo nido privato si aggiunge a quelli accreditati dal Comune di Arezzo.

Si tratta del “Meacci” di Rigutino dove, come deliberato oggi dalla giunta, saranno disponibili ulteriori sette posti nella fascia medi e grandi 12-36 mesi per l'anno scolastico 2023/2024 mediante la stipula di un rapporto convenzionale. Il Comune destinerà un contributo finalizzato all'abbattimento del costo della retta variabile da un minimo di 1500 euro ad un massimo di 2500 euro.

Questo è un aiuto concreto per le famiglie e un altro passo verso liste di attesa zero anche nei nidi. “Questa operazione conferma la primaria attenzione alle famiglie e alle loro esigenze attraverso un ampliamento dell'offerta educativa che porta quasi a zero le liste di attesa anche per i bambini da 12 a 36 mesi.

Ma non solo: questa scelta dimostra ancora una volta in concreto la decisione di costruire una città con servizi diffusi che mette al centro tutte le sue zone. Un percorso di vero decentramento delle risposte che passa dai servizi alle persone e alle famiglie.

Voglio ringraziare gli uffici del Comune di Arezzo, gli operatori della scuola e molti rigutinesi: insieme abbiamo fatto un bel gioco di squadra", ha commentato il vice sindaco Lucia Tanti.