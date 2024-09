Uisp e Arezzo calcio: patto per via Arno. Accordo decennale, lavori già in corso

Uisp e Accademia Calcio Arezzo sono i nuovi gestori del campo da calcio comunale di via Arno. "Due realtà apparentemente distanti ma in realtà molto vicine, con la stessa passione per il calcio, coesisteranno in questo ambiente già pronto ad accoglierle in una prospettiva di crescita infrastrutturale che permetterà a entrambe di viverla a pieno" ha sottolineato l’assessore Federico Scapecchi. Il percorso della Società sportiva Arezzo si allarga dunque al campo di via Arno grazie alla concessione decennale condivisa con la Uisp. Il campo sarà utilizzato dall’Accademia Calcio Arezzo dove i piccoli amaranto potranno allenarsi nelle ore diurne. La sera, invece, sarà appannaggio della Uisp. "Per noi è un piacere – dichiara Gino Ciofini – condividere questa realtà con l’Arezzo Calcio. È un modo per mettere in comunicazione due tipologie diverse di fare questo sport, l’amatoriale e la professionistica".

"La struttura – conclude Fabrizio Bertusi – dopo una serie di interventi sarà fruibile dai nostri giovani e dalla Uisp". La concessione matura grazie al bando pubblico a seguito del quale le due realtà sportive hanno presentato un progetto di riqualificazione che prevede la manutenzione straordinaria degli impianti elettrico, termico e idrico, dell’edificio spogliatoi-uffici e del campo da gioco, il ripristino delle porzioni di recinzione danneggiate, la realizzazione di una nuova tribuna, la demolizione di un edificio, il livellamento della porzione di terreno comprese tra campo da gioco e ferrovia per il suo utilizzo a fini sportivi, due cancelli. Le spese previste per i lavori ammontano a 65.500 euro e gli interventi sono già iniziati.