Arezzo, 28 agosto 2019 - Arrivano le prime indiscrezioni sull'autopsia effettuata questo pomeriggio all'ospedale della Gruccia sul corpo di Maria Aparecida Venancio de Sousa, la escort uccisa nel suo appartamento di via Andrea della Robbia. Secondo quanto siamo riusciti ad apprendere, il responso confermerebbe che la donna è stata ammazzata con più colpi in testa. Da chiarire invece se il laccio intorno al collo possa essere una concausa della morte ma solo successivi accertamenti potranno essere esaustivi a questo proposito.

Fondamentale era anche sapere approssimativamente l'orario del delitto. Sempre secondo le prime indiscrezioni, la morte di Maria dovrebbe essere avvenuta nella prime ore della notte tra domenica e lunedì, indicativamente fra l'una e le tre. L'orario del delitto è importante anche in relazione all'alibi dell'ex marito, partito per il mare nella prima mattinata di lunedì. L'esito dell'autopsia coprirebbe l'alibi parzialmente, anche se questo nulla al momento può far ipotizzare eventuali coinvolgimenti dell'uomo o di altre persone.